Un Congreso que se despierta, sueño reeleccionista y gobernadores árbitros

El Poder Legislativo, con su anterior integración, cerró en 2025 el peor año parlamentario en una década. Algo empezó a cambiar de cuajo.

Cuando asumió la Presidencia, el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei lo hizo de espaldas al Congreso, en un deliberado gesto de desafío a los legisladores. Consciente de la minoría de La Libertad Avanza en las dos cámaras legislativas, marcaba el pulso de lo que vendría .

Con la anterior composición legislativa, es decir la que finalizó a comienzos de diciembre, el Congreso tuvo en 2025 su peor performance legislativa de la última década , en la cual el equilibrio de las instituciones jugó casi siempre al límite .

Un informe de la organización Directorio Legislativo indicó que la tensión entre poderes resultó en un bajo número de leyes sancionadas en contraste con los últimos 10 períodos legislativos. En este período legislativo, todas las leyes que aprobó el Congreso tuvieron origen en diputados o senadores de la oposición . El Gobierno vetó casi todas las leyes que no fueron acuerdos o tratados internacionales (solo se exceptuó la Ley Nicolás). Y la oposición, incluso con el apoyo de algunos aliados habituales al oficialismo, logró insistir y revertir el veto de tres iniciativas.

En informe subraya, además, que el Poder Ejecutivo no logró impulsar sus propias iniciativas legislativas y que se centró en usar herramientas constitucionales para bloquear y evitar el avance de la agenda opositora.

Pese a este panorama complejo, el oficialismo consiguió ganar las elecciones de medio término, un verdadero fenómeno entre las democracias modernas, pues la ciudadanía no pareció valorar tanto el desempeño del Congreso como el de la gestión de Mieli, a quien ratificó su confianza.

Las cosas cambiaron drásticamente en los últimos días. El Congreso dejó de ser un escenario dominado por la oposición, especialmente el Senado, donde Unión por la Patria no se cansó de poner cortapisas a las leyes clave del gobierno. No obstante, el oficialismo tuvo que esforzarse para conseguir la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado, donde las negociaciones se referencian en los gobernadores, que seguirán teniendo un rol de árbitro en un tramo crucial de la gestión de Milei, sobre todo el año que empieza cuando el libertario busque afirmar su liderazgo en una eventual reelección presidencial.