Un guerrero del camino: su hijo murió y viaja en bicicleta hasta Malvinas para cumplirle una promesa

SMAndes_FedericoSoto Victor Guerrero_DSC6319.jpg Federico Soto

El 1 de febrero del 2024 Víctor salió desde San Juan, tenía pensado recorrer parte del norte del país hasta Córdoba, y retomar la ruta hacia la Patagonia en bicicleta, esa era la idea en un principio.

Una promesa por cumplir

En el transcurso del viaje se fue sumando gente que se enteró del viaje y lo fue apoyando, en esos momentos su hijo de 23 años lo sorprendió en medio de un llamado. "Me preguntó si podía ir conmigo, me dijo vos me dijiste siempre que tenías ganas de hacerle un homenaje a la gente de Malvinas (un sentimiento que siempre tuvo a flor de piel), yo creo que es el momento de hacerlo y decidí que voy con vos".

Esas fueron las palabras que lo conmovieron y le dieron un giro a su aventura. "Mi hijo planeó todo, quedamos de acuerdo en que nos juntábamos en General Roca (provincia de Río Negro). Me sorprendió todo lo que me dijo, no podía creer que mi hijo haya decidido hacer una travesía así, los dos juntos", recordó.

SMAndes_FedericoSoto Victor Guerrero_DSC6321.jpg Federico Soto

Víctor siguió pedaleando hasta la localidad rionegrina sin saber lo que allí le esperaba. "No lo encontré donde habíamos quedado de acuerdo que nos íbamos a juntar, llamé a Buenos Aires y no sabían como decirme que había fallecido. Y yo no lo podía creer. Descubrieron que tenía una enfermedad muy grande que había heredado de la mamá, era algo muy grave porque si no se toma la medicación que se necesita puede llevar a la muerte. Nadie sabia que el y su hermana estaban enfermos, los dos tenían lo mismo que su mamá", explicó.

En ese momento, shockeado por la noticia dejó su viaje para poder ir hasta Buenos Aires. "Ya no tenía ganas de hacerlo, pensé en dejar todo porque se me destruyó todo, si no fuese por la gente que me apoya, me sigue, me habla todos los días para darme aliento y fuerza, no sé que sería de mi vida", admitió.

Y confesó que tiene tiene una carta guardada que le escribió su hijo para el viaje. "Prometeme papá que nunca vas a abandonar el viaje, me pidió. Esa carta la llevo conmigo y todo eso me dio fuerza para seguir , para cumplir con la promesa de hacerlo juntos", afirmó.

Así, motivado por el amor y la promesa a su hijo, pudo darle otro sentido al difícil momento que le tocó vivir, y se convirtió en el motor para poder concretarlo. "Yo se que mi hijo estaría contento de saber que seguí, mis otros hijos están orgullosos por el lugar donde estoy. A él la habría gustado estar conmigo, todas las noches me siento afuera de la carpa y me acuerdo de él", contó.

Sus días en Neuquén

Decidido a concretar el viaje, Víctor retomó su travesía a bordo de su bicicleta en la que lleva enganchado un carrito cargado de un bolso con ropa, frazadas, bolsas de dormir, la carpa, una mesita y todas sus pertenencias.

Con un poco menos de la mitad del camino recorrido, al llegar a Neuquén su bici se rompió y estuvo varado la semana pasada algunos días en Junín de los Andes, hasta donde se vio obligado a caminar unos largos kilómetros. tuvo que gastar toda la plata que tenía ahorrada para poder arreglarla. Así pudo seguir su recorrido hasta San Martín de los Andes adonde se encuentra desde el lunes 20 de enero.

Durante su paso por Zapala, se reunió con un grupo de veteranos de Malvinas, quienes le regalaron una bandera con sus nombres. le buscó un lugar especial en la bici y ahora lo acompaña en su recorrido.

VETERANOS ZAPALA.png

Con el objetivo claro de llegar a Malvinas, tiene planificado seguir su recorrido y las paradas son cada 80 kilómetros. Su itinerario seguirá por Villa La Angostura, Bariloche y después hasta Jacobacci. Luego tomaría camino por la Ruta Nacional N° 3 para recorrer el sur.

"Ahora lo más importante es trabajar para poder tener plata. Yo trabajo en chapa y pintura, metalúrgica, soldadura y hago cualquier cosa que salga, no tengo problema en trabajar, vengo trabajando en todo mi viaje. Pero hasta ahora no me han llamado para ningún trabajo. Si o si tengo que juntar dinero", lamentó.

SMAndes_FedericoSoto Victor Guerrero_DSC6352.jpg Federico Soto

Quienes deseen y quieran colaborar económicamente para que Víctor pueda seguir viaje y cumplir su sueño, pueden transferir el dinero a través de su ALIAS que es: elguerrerodelcamino. "Yo prefiero trabajar para generar plata pero las donaciones son bienvenidas, prefiero que me contacten para ofrecerme algún trabajito", aclaró.

Pedalear 6 mil kilómetros

Ya lleva 2.400 kilómetros recorridos, pero el viaje completo sumará 6 mil kilómetros en total. Calcula llegar a Malvinas en un año o un año y medio más. "Puede ser antes pero todo depende por donde vaya y el tiempo que me quede en algún lugar, es decir la plata que pueda juntar trabajando", dijo.

Víctor acampa donde lo encuentra la noche. antes seguía pedaleando hasta llegar a algún pueblo o ciudad. "Si sabia que me faltaban 10 o 15 km lo seguía", contó. Pero en el trayecto del viaje le robaron la batería y la pantalla solar que tenía en su bicicleta lo que permitía tener luz.

Los tramos que realiza son de unos 80 kilómetros con 70 kilos de carga, es la distancia que recorre generalmente para poder frenar "creo que cuando llegue más al sur será más porque es más fresco, sin tanto calor como ahora".

SMAndes_FedericoSoto Victor Guerrero_DSC6346.jpg Federico Soto

El sueño para cuando llegue a Malvinas es poder dejar una remera con la foto de su hijo y una inscripción que diga "el guerrero del camino". "Me quedaría en el día y volvería. pegaría la vuelta por el mismo camino hasta llegar a San Antonio", confesó.

La intención es dejar la bicicleta y el carrito en el museo que tiene la localidad, instalarse por fin en su casa. Si todo sale bien eso se concretaría en el 2026. Ese sería el fin de su promesa cumplida.