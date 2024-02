Un insólito reclamo amenaza al sistema COLE en Neuquén capital

Gabriel Ceballos, referente de la UTA seccional Neuquén, explicó a LU5 que están ahora en un cuarto intermedio en las negociaciones pero no descartan la posibilidad de iniciar medidas de fuerza en caso de que no se reconozcan estos derechos adquiridos. La próxima reunión será este miércoles y, en caso de no llegar a un acuerdo con la Municipalidad de Neuquén, el servicio de transporte urbano podría quedar suspendido por el reclamo de sus trabajadores.

¿Qué reclaman? Por un lado, el pago de un bono especial por haber trabajado el 10 de enero, que es el Día del Trabajador del Transporte. "Hace 13 años venimos cobrando para poder trabajar ese día, porque en todos los rubros hay un día que no se trabaja y nosotros no lo tenemos", expresó el referente gremial.

"En el gremio no nos quedó ningún papel firmado, sólo tenemos la experiencia de que hace 13 años lo cobramos, seguramente hay algo firmado en Secretaría de Trabajo pero tenemos que buscar ese papel", dijo sobre la falta de documentación para respaldar el reclamo. Por eso, consideran que la exigencia de presentar papeles firmados podría demorar el trámite administrativo para sostener el cobro de todos los años.

Nueva empresa de colectivos en neuquen (3).JPG

"Este año no lo hemos cobrado. Todavía no pagaron los haberes pero entendemos que no se va a pagar porque no hubo ninguna gestión", dijo Ceballos y aclaró que se mantendrán firmes en el reclamo, porque se trata de una suma adicional ya esperada por los trabajadores de transporte.

Por otro lado, los choferes mantienen el reclamo un reclamo más curioso, que es el pase libre para sus parejas. "Hace 33 años que trabajo en el rubro y sabemos que la mujer del chofer no paga boleto por un pase otorgado a la empresa", dijo Ceballos sobre un pedido que podría derivar en un paro de los choferes, aunque no representa un gran desembolso por parte de las empresas que prestan servicio para COLE.

"Esto va atado a que el poder concedente tiene que saber que la mujer del chofer no paga por un pase libre", sostuvo y agregó: "La empresa no lo entregó porque no tiene la orden del poder concedente". Aclaró que antes, cuando los pagos se hacían a través del corte de boletos de papel, la gestión del pase libre para las esposas de los choferes era más sencilla. "Ahora se aplicó el sistema SUBE para tener un mejor control, y este tipo de trámites ya hay que hacerlos con Nación", agregó.

Ceballos aclaró que el pase libre para sus parejas es más simbólico que económico, ya que es baja la demanda de boletos gratis. "Es más simbólico porque 400 boletos no mueven la aguja de 110 mil pasajeros que se mueven en la ciudad de Neuquén", dijo, aunque aclaró que se mantendrán firmes en ese reclamo.