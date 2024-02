Un mediodía pasado de agua en Neuquén: inundaciones, olas y bronca

La fuerte tormenta que se desencadenó en Neuquén, entre abundante lluvia y muy ruidosa por los rayos, convirtió a muchas de las calles de la capital en grandes piletas. Algunos automovilistas quedaron atrapados por la inundación , mientras que los comerciantes de la zona Centro y del Bajo sacaron agua a baldazos para no perder sus mercaderías.

Los comercios de la calle Alcorta a la altura de Laínez quedaron atrapados por el agua. Si bien muchos decidieron no cerrar sus puertas, lo hicieron a fuerza de baldazos para evitar que el agua ingrese a sus locales.

SFP Lluvia tormenta (9).JPG Sebastián Fariña Petersen

Momentos de tensión se vivieron también entre vecinos cuando algunos automovilistas decidieron pasar por la zona como si fuera un día común. Así, terminaron por generar una ola en el agua que va directo hacia adentro de sus negocios.

En algunas calles del centro, los vecinos decidieron directamente cerrar el paso para evitar este tipo de inconvenientes con los automovilistas. En Ministro González al 500, la calle también quedó llena de agua.

SFP Lluvia tormenta (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Si algún distraído fue a trabajar y dejó el auto estacionado sobre la calle 12 de Septiembre y Chaneton se encontró luego con que no podía abrir la puerta de su vehículo porque el agua tenía más de un metro de altura.

Otra de las calles que se inundó fue Juan B. Justo, que también está intransitable. La calle Planas también está complicada. "No vino nadie a dar la cara de la Municipalidad, esto es un desastre", denunciaron comerciantes de la zona.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Planet Jump (@planet_jump)

El propietario de un comercio ubicado en la calle Nordestom al 40 denunció en sus cuentas de redes sociales que su negocio, que había refaccionado hace dos semanas, se inundó. "Tengo 40 centímetros de agua dentro del local. No viene Defensa Civil a poner una bomba y sacar agua, el mismo problema de siempre, las obras millonarias que no sirven de nada. Esto son pérdidas que no se recuperan nunca, la segunda vez en dos años", denunció.

En los barrios también hizo estragos el agua. Daniel, del barrio Gregorio Álvarez, aseguró vivir una escena de "película", pero de "película de terror". "El agua hizo como un cráter en la calle, es impresionante. Los vecinos quedaron atrapados, no pueden sacar sus vehículos y su portón están tapados por piedras", describió.

SFP Lluvia tormenta (29).JPG Sebastián Fariña Petersen

SFP Lluvia tormenta (69).JPG Sebastián Fariña Petersen

SFP Lluvia tormenta (70).JPG Sebastián Fariña Petersen

Inundacion Perticone y Corrientes.mp4