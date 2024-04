Un nuevo escenario preelectoral se empieza a palpitar en Neuquén

Como los senadores se renuevan por tercios y los diputados por mitades, Javier Milei a pesar de su avasallante triunfo, está en absoluta minoría en el Congreso, por lo cual no puede acompañar su ambicioso proceso de reformas liberales a través de un paquete de leyes.

Basta recordar como en febrero de este año, el Gobierno debió dar marcha atrás con el paquete de leyes conocido como “Ley Ómnibus” por no contar con apoyo en las comisiones parlamentarias, o como en el mes de marzo, la Cámara de Senadores de la Nación rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia N|70/2023 que buscaba modificar, sustituir y derogar más de 100 leyes o decretos. Fue por 42 aplastantes votos en contra, solo 25 a favor y 4 abstenciones.

La necesidad que tiene Javier Milei

Por ello, en el 2025, Milei saldrá a buscar los votos que le faltan en el congreso en todo el país y Neuquén no será la excepción, ya que se renuevan 3 bancas de diputados y 3 bancas de senadores.

El calendario electoral servirá, además, para entender como quedó reconfigurado el mapa político local.

El Movimiento Popular Neuquino, que hasta hace poco dominaba las urnas electorales, quedó en una extraña situación. Gran parte de su estructura partidaria, especialmente aquella que responde al ex gobernador Omar Gutiérrez y aquella conformada por los intendentes del interior que necesitan del tesoro provincial para cubrir sus gastos corrientes, quedó absorbida por el espacio que lo derrotó, el partido Comunidad de Rolando Figueroa.

Sin embargo, los sectores que tienen margen de acción política e independencia económica, como los “petroleros” Rucci y Pereyra y el intendente capitalino Mariano Gaido, no parecen haberse rendido aún, ante la nueva hegemonía de Figueroa.

La lógica indica que tanto los sectores de Gutiérrez, petroleros y Gaido, intentarán obtener alguna representación en el congreso nacional. Cualquiera que logre aunque sea un lugar, podrá ostentar una gran victoria, luego de la gran derrota del 2023.

Sin embargo, difícilmente esto ocurra si los tres sectores van a las urnas separados.

¿Será la figura del líder de la lista azul, Jorge Sapag la que logre un posible acuerdo entre todas las partes, como ha hecho en el pasado, o será en cambio el MPN, el epicentro de una nueva interna? El esquema previsto en las elecciones PASO, puede ser un momento clave para el MPN, para definir un nuevo liderazgo dentro de la oposición provincial, aunque una mayor división provocada por la competencia electoral, podría significar también, resignarse a no obtener ninguna representación en el congreso.

El primer test para Rolando Figueroa

Por su parte Rolando Figueroa y su armado multipartidario, tendrán el primer test electoral dentro de su período como oficialismo. Estas elecciones intermedias suelen servir para medir la aprobación o no, del electorado respecto de un nuevo gobierno. Pero también es útil para entender como funciona el esquema interno de poder, dentro de un armado tan complejo como es el de comunidad.

¿Quiénes serán cabeza de lista y quienes tendrán un lugar simbólico?

Dentro del espacio de Comunidad, están los figueroistas puros, que no responden a ningún partido, sino a la figura de su líder. Pero también están los libertarios, los ex emepenistas, los del PRO, radicales y peronistas kirchneristas y no kirchneristas. ¿Logrará Figueroa imponer sus figuritas sin romper su espacio?

Palpitando el 2025, se se pueden observar movimientos políticos de todo tipo en Neuquén: los operadores de la libertad avanza se ocupan de tramitar en la justicia su propio partido político, Omar Gutiérrez recorre las seccionales emepenistas de toda la provincia, buscando mantener su estructura, Rucci busca ganar notoriedad pública y amenaza con convertir los yacimientos petroleros en un campo de batalla si el gobierno le impone a sus afiliados el impuesto a las ganancias, Gaido busca mostrar gestión y modernidad con su polo Científico Tecnológico y Figueroa muestra austeridad y hace grandes anuncios para apuntalar su gestión y no perder aliados dentro de su armado político.

El 2023 fue el año donde la estructura política tradicional se rompió y el 2025 probablemente sea el año donde sabremos qué la reemplazó.