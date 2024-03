Un nuevo sismo se registró en la provincia, esta vez en el norte neuquino

Volvieron a sentirse temblores en la provincia . Esta vez no tuvo como epicentro el corazón de la formación Vaca Muerta sino el norte neuquino, entre la localidad de Andacollo y el volcán Domuyo .

De acuerdo a la información difundida por el organismo, tuvo una magnitud de 2.7, en escala de Richter y tuvo una profundidad de 135 kilómetros. Debido al horario en que este nuevo temblor, los vecinos no lo percibieron y se enteraron este martes por la mañana.

Declaran alerta por grietas en el volcán Domuyo

Personal de la dirección general de Áreas Naturales Protegidas de la provincia del Neuquén había declarado a fines de febrero la alerta en la zona de pre cumbre del volcán Domuyo quedando prohibido el acceso, tránsito y permanencia de personas, a partir de la pre cumbre.

El personal a cargo sostuvo que adoptó esa medida “considerando el riesgo que supone el tránsito de personas”. La decisión fue preventiva, para evitar accidentes, mientras se investigan las causas y se trazan proyecciones sobre la potencialidad del fenómeno.

El subsecretario de Emergencias de la provincia del Neuquén, Martín Giusti, se comunicó con los geólogos Sebastián García y Alejandro Celli del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), quienes trabajaron en la colocación de sismógrafos para la red de monitoreo, tanto en el volcán como otros picos del norte neuquino.

Giusti pidió información sobre eventos sísmicos, que no los hubo hasta ese momento, y solicitó un informe sobre lo que se observa en el video y las fotos que se tomaron en la pre cumbre. Los geólogos pidieron tiempo para el análisis, pero anticiparon que no se trata de una desgasificación (típica de la actividad volcánica), que no se observan fumarolas e indicaron que elaborarán un informe para la provincia. Es probable que se trate de un proceso natural que se da en las montañas, producto del deshielo.

El Domuyo es el techo de la Patagonia. Mide más de 4.700 metros y llegar a su cumbre es tarea de expertos. Está ubicado en el norte de la provincia del Neuquén y su nombre es de origen mapuche. Significa que tiembla y rezonga, debido probablemente a su actividad; de hecho, es un volcán monitoreado.

Durante el 2023, el gobierno provincial instaló distintos dispositivos de monitoreo en volcanes como Domuyo y Tromen para que puedan ser monitoreados en tiempo real, lo que posibilitará generar alertas tempranas en caso de que entren en erupción.

La acción contó con la colaboración de un equipo de profesionales del SEGEMAR, la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación y Defensa Civil y Protección Ciudadana. Se trata de nodos satelitales que extraen datos vinculados al movimiento de los macizos.