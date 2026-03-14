Un operativo policial permitió secuestrar una gran cantidad de carne de ciervo y truchas

El procedimiento se realizó este viernes por la madrugada en la Ruta Nacional 237. Además, seis personas fueron demoradas.

Un operativo policial realizado por personal de la Comisaría 28 sobre la Ruta Nacional 237 permitió atrapar a un grupo de cazadores y pescadores furtivos. Como resultado, se secuestró una gran cantidad de truchas y piezas de carne de ciervo.

Las tareas tuvieron lugar durante la madrugada del viernes 13. Minutos antes de las 4 de la madrugada, los efectivos detectaron movimientos sospechosos a la altura de los kilómetros 1629 y 1626 de la ruta.

En un primer momento, los uniformados identificaron dos automóviles en los que se trasladaban cuatro personas. Al revisar los vehículos, constataron que transportaban bolsas con piezas de pescado, principalmente truchas ya faenadas , sin contar con la documentación correspondiente para su traslado.

Minutos más tarde, un tercer vehículo intentó evadir el control policial realizando una maniobra de giro en “U”. Sin embargo, el rodado fue interceptado posteriormente en la zona de Villa Llanquín.

operativo secuestro carne truchas

Dentro del vehículo viajaban dos personas que manifestaron trasladar carne de ciervo en la parte trasera del automóvil.

Multas y demoras

Una vez detectada la situación, las fuerzas de seguridad solicitaron la intervención de personal de Guardaparques, quienes se encargaron de labrar las actas correspondientes por infracciones a la normativa de fauna silvestre y pesca.

El procedimiento contó también con la colaboración de efectivos del Destacamento Nahuel Huapi y refuerzos de la Comisaría 28.

Como resultado, seis personas fueron demoradas. Además, la policía secuestró tres vehículos y una gran cantidad de piezas de pescado faenado y carne de ciervo.

importante secuestro de truchas

Pesca furtiva en la cordillera

Este miércoles por la tarde, personal de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur comenzó un operativo conjunto con agentes de Fauna de las delegaciones de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, que culminó con el secuestro de un importante número de truchas y la elaboración de varias infracciones.

El procedimiento abarcó recorridas y controles en tramos de las rutas nacionales 40, 234 y 237. Además, se trabajó en zonas de pesca populares como el embalse Piedra del Águila, Bahía Valentina, Chacabuco, Limay Chico y Malahuca.

Durante el operativo, se realizaron inspecciones y entrevistas con pescadores que se encontraban en el lugar, verificando el cumplimiento de la normativa vigente.

Los controles tuvieron como resultado el secuestro de 32 ejemplares de truchas, diez tarros utilizados para la pesca artesanal y la retención de cinco cañas.

Asimismo, las autoridades labraron diez actas contravencionales por distintas infracciones.