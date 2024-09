Una dirigente barrial fue absuelta por retener a un funcionario del IPVU

"Las partes empezaron a dialogar alrededor de las 14 horas, y en un momento, al no obtener las respuestas que buscaba, la mujer comenzó a llamar a los vecinos y vecinas para que ingresaran, mientras amenazaba con lesionar al representante del IPVU, diciéndole que le iba a romper la cabeza y que no iba a salir bien si no les entregaba las tenencias. En ese momento ingresaron alrededor de treinta personas, amenazándolo para que firmara las tenencias", informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado, donde además precisaron que la situación "se mantuvo durante toda la tarde, repitiéndose las amenazas de la mujer" y que "cerca de las 21, le permitieron la salida al funcionario".

Además, Carrillo fue juzgada por otro hecho ocurrido el 15 de junio de 2022. Según la acusación fiscal, junto a otras personas obstaculizó la prestación del servicio público de luz. "El suministro de energía se encontraba parcialmente suspendido por desperfectos técnicos, y cuando los operarios de la Cooperativa Calf arribaron al lugar para realizar los trabajos de mantenimiento, la imputada, junto a otros vecinos y vecinas, lo impidieron", dijo el MPF.

El delito que la fiscalía le atribuyó a la imputada y por el cual requirió que sea juzgada es privación ilegal de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas en concurso real con obstrucción a un servicio público.

Gustavo Ravizzoli, el juez de garantías que intervino en el juicio, resolvió absolver a la mujer de ambas teorías acusatorias. En sus argumentos, planteó que "es un caso con neto contenido social y a mi juicio declara connotación política. Estoy seguro que se podría haber llegado a una salida distinta”. Asimismo, el magistrado indicó que a su modo de ver “se da un contexto y un clima de cierta tensión, de reclamos pero de ninguna manera constituyen una conducta típica de privación y obstaculización “.