Vecinos de Ruca Antú siguen reclamando por la falta de luz

La respuesta de CALF

Desde CALF informaron que "a las 12: 18 de este sábado se normalizó el servicio eléctrico en el barrio Ruca Antú que se había quedado sin suministro a la 1: 10 del día de hoy".

Admitieron que "la falla obedeció a una sobrecarga en el transformador N°682, ubicada en Mar Argentino y Los Robles del barrio Ruca Antú, generada por las conexiones clandestinas de una zona cercana que aún no cuentas con las obras para ser normalizado".

Desde la cooperativa aclararon que estaba prevista una reunión con dos representantes del barrio y funcionarios del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) "con el fin de coordinar acciones que lleven a normalizar el suministro eléctrico en ese sector de la ciudad y a preservar la seguridad del personal de CALF que concurre al barrio a realizar trabajos en la red de distribución"

Siguen los reclamos de vecinos

Este mediodía, los vecinos aseguraron que se encontraron con un funcionario pero que éste no brindó ninguna solución. "Estuvieron en la semana tirando más líneas para la parte de El Trébol, que es una toma que se está alimentando con ese transformador, y el exceso de consumo hizo que se prendiera fuego", se lamentó la referente barrial.

"Seguramente haya que cambiar el transformador", dijo y agregó que, tras el incendio, no se acercó personal de Policía ni de Calf para atender la demanda de los vecinos. Por eso, ahora se vio afectada la mitad del barrio Ruca Antú que tiene electricidad por servicio de CALF. Mientras tanto, los vecinos que mantienen las conexiones clandestinas siguen con el servicio.

"Los que tienen luz clandestina tienen luz, menos la gente que paga", agregó Carrillo. La situación se agrava todavía más si se tienen en cuenta las bajas temperaturas de las últimas semanas. "Hay muchos que no tienen garrafa y está carísima. Hoy no se pueden calentar con electricidad", aclaró.

En total, unas 70 u 80 familias se quedaron sin el servicio de energía después de haber regularizado su situación con la cooperativa CALF. Tras pasar todo el fin de semana sin luz y, en muchos casos, sin alternativas de calefacción, salieron a la ruta 7 para hacer visible su pedido.

El año pasado, los vecinos habían iniciado una serie de protestas para exigir que se regularice la situación de todo el barrio, que comprende a un total de 400 familias. En ese entonces, hicieron cortes de ruta para pedir que todos los habitantes de Ruca Antú tengan conexión legal a la luz.

“Hace como tres años que estamos pidiendo la luz, no la queremos gratis. No nos dan bolilla se cortan la luz dos por tres. Hace tres días que no tenemos la luz. Queremos nos pongan medidores a todos. Hay sectores que tienen el servicio, no todos están regularizados”, habían indicado entonces.