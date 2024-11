Una familia de Neuquén quedó "encajada" al intentar cruzar un arroyo en Moquehue

Los turistas intentaron realizar la travesía en una zona no habilitada para eso, pese a la cartelería que lo advertía.

Un peculiar incidente se registró un incidente en la zona de Playa Bella Durmiente, ubicada en Moquehue , que movilizó a varios equipos de emergencia para llevar a cabo un operativo de rescate. Una familia de turistas provenientes de la ciudad de Neuquén, quedó "encajada" mientras intentaba cruzar un arroyo por una zona no habilitada .

Todo ocurrió el último martes minutos después de las 18, cuando los turistas a bordo de una Toyota, SW4, debieron ser rescatados. Según las autoridades locales, el conductor del vehículo intentó atravesar un arroyo que no se encuentra marcado como ruta autorizada, lo que resultó en la pérdida de tracción y posterior atascamiento del vehículo .

Una familia de Neuquén quedó varada al intentar cruzar un arroyo en Moquehue.jpg

El operativo comenzó poco después de que el vehículo quedara detenido en medio del arroyo, un área que no se utiliza para cruces de vehículos y está señalizada para evitar estos inconvenientes, pero los turistas suelen ignorar. Esto evidenció, una vez más, la importancia de seguir las indicaciones de seguridad y las normativas vigentes que buscan prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los turistas y residentes en la región.

La importancia de respetar las señalizaciones

El incidente ocurrido en Playa Bella Durmiente pone de manifiesto la necesidad de prestar atención a las señalizaciones y a las rutas habilitadas para cruzar arroyos y ríos en esta zona.

"En la zona hay un puente específicamente habilitado para estos cruces, el cual está señalizado y es la única opción autorizada para transitar por este tipo de terrenos, pero ellos quisieron cruzar por la desembocadura del arroyo. El hecho de no respetar estas indicaciones no solo pone en riesgo la seguridad de quienes circulan por la zona, sino que también afecta el entorno natural de la región, al generar impactos negativos en los recursos naturales y la fauna local", explicó a LMNeuquén, Ernesto Torres de Bomberos Voluntarios Villa Pehuenia-Moquehue.

Familia queda encajada al cruzar un arroyo

Es fundamental destacar que el área donde ocurrió el incidente en Playa Bella Durmiente es conocida por su belleza natural, pero también por los riesgos que presenta para quienes no siguen las rutas correctamente establecidas. Los cruces de arroyos y ríos deben realizarse únicamente en los lugares habilitados, donde se ha garantizado la seguridad tanto de las personas como de los vehículos.

Ignorar estas rutas no solo expone a los conductores a peligros innecesarios, sino que también genera un impacto negativo en la gestión de emergencias, ya que las instituciones encargadas deben redirigir recursos hacia estas situaciones imprevistas, cuando podrían ser utilizados en otras emergencias más graves.

Colaboración en el operativo de rescate

La coordinación entre las diferentes instituciones fue clave para resolver la situación. Bomberos Voluntarios, la Policía local y los equipos de Manejo del Fuego actuaron rápidamente para liberar el vehículo varado, utilizando herramientas y técnicas especializadas. Gracias a su eficiente intervención, el rescate se llevó a cabo de manera segura y sin que se registraran heridos, lo que demuestra la profesionalidad y dedicación de los servicios de emergencia locales.

Una familia de Neuquén quedó varada al intentar cruzar un arroyo en Moquehue (2).jpg

Torres hizo un llamado a la comunidad en general a respetar las normas de tránsito y las recomendaciones de las autoridades. La seguridad en las rutas y en las zonas naturales depende de la responsabilidad colectiva y del respeto hacia las normativas establecidas, que no solo buscan proteger a las personas, sino también preservar el entorno natural para las generaciones futuras.

"Los turistas vienen, no respetan las normas y después los vecinos, que amamos nuestra localidad, tenemos que reparar los daños que hacen por no respetar las reglas", observó Respetar las indicaciones no solo es un acto de responsabilidad, sino una forma de cuidar el patrimonio natural y contribuir a una convivencia armónica y segura en la zona.

Los vecinos y turistas que visitan la región deben ser conscientes de que las señales de tránsito y las recomendaciones de las autoridades están diseñadas para garantizar su bienestar y evitar situaciones que pongan en riesgo tanto a las personas como al medio ambiente.