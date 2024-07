Los vecinos de Moquehue aseguran estar aislados por el estado de la Ruta 11

Solo pueden realizar el trayecto de no más de 15 kilómetros en vehículos 4x4, pero a paso de hombre. Además, denuncian que no les llegan provisiones de gas.

Pese a tratarse de uno de los centros invernales más convocantes de la provincia de Neuquén, actualmente las visitas de turistas cayó considerablemente por el estado de la ruta que se debe transitar para llegar, "Es un peligro, un auto no lo puede hacer, porque además del barro resbaladizo y los pozos que se ven, abajo es peor porque es todo serrucho", dijo María Laura, vecina de Moquehue. Agregó que "si no tenés experiencia de manejar en estas condiciones. Nosotros en la camioneta tardamos 1:15 en hacer 15 kilómetros, ya no sabemos a quién recurrir"