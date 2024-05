Una neuquina sobreviviente de Cromañón murió tras ser atacada con una molotov en un crimen de odio

Embed - Red autoconvocades y organizaciones lesbianes on Instagram: "DATOS PARA DONACIONES MASACRE LESBOODIANTE DE BARRACAS Sofia es la única sobreviviente a la masacre lesboodiante en Barracas. Antes tenía poco, ahora solo tiene la solidaridad y el apañe colectivo. Perdió a sus amigas, perdió sus cosas en el mismo fuego asesino y lesbocida. Tenemos que acompañarlas a reconstruir un lugar donde vivir. Estamos recaudando para los gastos del entierro de las compañeras Pamela, Roxana y Andrea. Que no les falte nada a quienes les quisieron sacar todo. Alias transferencia: ACIVIL.NIUNA.MENOS Asunto: lesbianas. Si no te deja escribir, poné "varios" CBU 1910027855002701341732 Número de CC 191027013417/3 Desde el exterior paypal [email protected] . Por favor enviar compr. a esta dirección. #NoEsLibertadEsODIO #FueLesbicidio #pamelaroxanayandreapresentes"