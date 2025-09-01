Una yegua murió electrocutada y un jinete sufrió lesiones en la meseta: hay más de 40 conexiones clandestinas

El sector permanece sin energía eléctrica por el incidente. Según los primeros datos no oficiales, el jinete no sufrió lesiones graves.

Calf informó que el corte de luz en Colonia Nueva Esperanza fue preventivo.

Una yegua murió electrocutada y su jinete resultó con lesiones en barrio Colonia Nueva Esperanza , en el oeste de Neuquén capital. El animal habría fallecido luego de tocar una columna eléctrica sobre la esquina de las calles Yerba Mate y Caña de Azucar.

Según los primeros datos no oficiales, las lesiones del jinete no fueron graves, pero no se sabe si fue atendido o trasladado a un centro de salud.

En un video que circuló por redes sociales puede verse a un vecino constatando con un tester eléctrico que la columna se encontraba electrificada. Preventivamente, efectivos de la policía custodiaron el lugar durante la mañana para que nadie se acerque.

El incidente provocó un corte de luz en todo el sector.

yegua electrocutada nueva esperanza (1)

Una yegua electrocutada en barrio Colonia Nueva Esperanza: más de 40 conexiones clandestinas

Desde CALF, informaron que fue en la madrugada de este lunes que recibieron la llamada de emergencia por "seguridad en la vía pública". El reclamo fue recibido por los operarios y se acercaron a la escena minutos después.

Según informaron desde la cooperativa, el personal operativo concurrió al lugar y verificó que cerca de la Subestación Transformadora Nº 655, había varias personas agrupadas. Allí divisaron, también, al animal sin vida.

Embed - Rigo Castaño on Instagram: "Una yegua murió electrocutada y su jinete sufrió lesiones en la meseta." View this post on Instagram A post shared by Rigo Castaño (@rigomovilprensa)

Como primera medida, los operarios se dispusieron a "medir la Subestación eléctrica, la cual se encontraba 'sin fuga a tierra'”. Como paso siguiente, midieron el "neutro" que arrojó como resultado 0,2 Volt.

Los operarios de Guardia y Reclamos, también testearon una cerca perimetral ubicada en la esquina. En ella detectaron fugas intermitentes de corriente. Inmediatamente, el personal recorrió la línea hacía el Noreste donde observaron más de 40 conexiones clandestinas. Desde CALF aseguraron que fueron esos "enganches" los que generaron el inconveniente.

Hubo tensión en el lugar del incidente

Según detallaron, los vecinos del lugar quisieron hacer responsable de la muerte de la yegua al ente. "Intentaron a los gritos y con amenazas retener en el lugar al personal de CALF. Sin embargo, y tras ser perseguidos, los operarios lograron ponerse a resguardo", reza un comunicado difundido por la institución.

Como medida preventiva, dejaron fuera de servicio la zona aledaña a La Soja y El Algodón entre La Avena y El Girasol, en la Manzana 34. Esto fue alrededor de la 01:30 de la madrugada.

Según informaron cerca de las 11:15, el personal se encontraba recorriendo el área "para definir los pasos a seguir".

Poco después de las 12, operarios de Calf informaron a este medio que el servicio quedó normalizado. Al momento de esta publicación, aún no hay información oficial referida al estado de salud del jinete.

Calf informó de un corte programado en Neuquén capital para este martes

image

Este lunes, la cooperativa CALF informó de un corte programado para la mañana de este martes 2 de septiembre, entre las 8:30 y las 13:30. La zona afectada será la aledaña a la calle Ignacio Rivas entre Houssay y Río Senguer. El corte fue autorizado por el órgano de control municipal. Notificaron que remodelarán instalaciones de Media Tensión.