Vaca Muerta: una pelea ajena a Neuquén amenaza a sus yacimientos

La Federación de Camioneros puso en alerta a todas sus seccionales a la vez que elevó un reclamo escrito a YPF por la continuidad de los puestos de trabajo ligados a los yacimientos que dejará de operar la empresa. La advertencia de los camioneros para el caso de que eso no suceda no se hizo esperar: habrá bloqueos con camiones en los accesos a los yacimientos de Vaca Muerta y de las refinerías.

Neuquén quedará en el epicentro del conflicto si no se desactiva antes de que Camioneros despliegue las medidas de fuerza anticipadas, aunque la desinversión de YPF no sea un problema para la provincia, como lo dejó en claro el secretario general de la seccional Neuquén de Camioneros, Carlos Roja. "En Neuquén no, pero en Santa Cruz, Chubut y Mendoza los llamaron para decirles que quieren empezar esto en abril", puntualizó el sindicalista.