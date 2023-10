Vecinos realizan corte total en Ruta 7: reclaman por el servicio de agua

"Estamos hace 5 días sin agua y otros barrios hace una semana. No nos dan respuestas porque supuestamente pertenecemos al ejido de Centenario", sostuvo Abigail Vidal, vecina del barrio El Trébol.

Corte ruta 7- pinen agua en el trebol y meseta (4).JPG

Quienes se encuentran realizando el corte piden que algunas de las ciudades, ya sea Neuquén o Centenario, les dé respuesta inmediata. "Estamos pidiendo agua, una necesidad básica y ya somos cinco barrios los que estamos sin este servicio", advirtió la vecina en diálogo con LMN. Además, señalan que es un reclamo de larga data y que "no se ponen de acuerdo a qué ejido pertenecemos".

Hace ya 10 años que esperan respuestas y cuentan que el Defensor del Pueblo de Neuquén, Jorge Rey, les envió un mensaje diciendo que el lunes o martes les resolverían el problema. "No entendemos por qué se comunican con nosotros si después dicen que pertenecemos a Centenario", agregó.

Corte ruta 7- pinen agua en el trebol y meseta (5).JPG

Por el otro lado, desde Centenario les dijeron que desconocen que sean tierras que pertenecen a su municipio. "La verdad es que estamos cerca de Zanón, el arco de Centenario está lejos. Lo que pasa es que Neuquén se lava las manos", subrayó la vecina.

Ante la desesperación de llevar casi una semana sin el servicio del camión que les lleva agua, insisten en que "hay gente mayor y niños. Llegamos de laburar a nuestra casa y no podemos ni bañarnos, no podemos cocinar, no tenemos ni una gota de agua". Sostuvo que "hace unos días nos acercamos al EPAS y veíamos cómo cargaban agua a los camiones para llevar a las empresas, ¿tenemos que ser empresas para que nos traigan agua?", puntualizó.