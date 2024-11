Vendió todas sus cosas para sobrevivir, cayó en terapia intensiva y salió adelante

paciente mirta cárdenas

A fines de septiembre pasado, una vecina la salvó de morir de pena y en soledad entre las paredes. Oriunda del barrio 1200 Viviendas de Cipolletti, cayó en desgracia cuando falleció su madre. El proceso fue largo. "Se puso muy mal, anímicamente...se distanció de su familia y se vino abajo. Dejó de comer. Solo se preocupaba por alimentar a sus animales (cinco perras y tres gatos). Se enfermó de la misma tristeza", relató su sobrina, en diálogo con LMNeuquén.

Vender sus pertenencias para sobrevivir

Entonces había quedado sola en su casa, y comenzó a vender todas las pertenencias y objetos. "Como no tenía nada, empezó a vender cosas en la feria para sobrevivir", dijo su sobrina. En medio de la angustia y la soledad, un alma piadosa y solidaria pidió ayuda para hospitalizarla. Se trata de la vecina que desde hace 40 días o más cuida de sus mascotas y las alimenta, mientras Mirta se rehabilita en el Castro Rendón.

Luego de la primera intervención, en Cipolletti, fue derivada a Neuquén porque tiene domicilio en esta ciudad. Al principio, no pudo asimilar lo que le estaba pasando y tuvo el impulso de sacarse todos los cables que la mantenían con vida cuando estaba internada en la Unidad de Terapia Intensiva. "Le agarró un ataque, se quería ir", recordó Maryan. Sin embargo, después cedió y dejó que el equipo de médicos que la atiende se ocupe de su salud. Así, Mirta puso lo mejor de sí misma para salir adelante.

mirta cárdenas.jpg

Maryan puso en valor tanto el cuidado como trato que le dispensan los médicos a su tía. "No hay de qué quejarse. Siempre poniéndole buena onda para que salga adelante. Ahora mismo está en terapia intermedia", dijo.

Esta semana, desde el hospital tuvieron la buena idea de coordinar una intervención multidisciplinaria que incluyó a personal de la Municipalidad de Neuquén. Mientras Mirta se encuentra internada en el sector de Clínica Médica para avanzar con la rehabilitación, el equipo de la Subsecretaría de Ciudad Saludable hizo posible que la paciente pueda socializar con algunas mascotas que están entrenadas para mejorar el estado anímico de las personas.

MIS-Hospital Castro Rendon (1).JPG

Socializar con animales mejora el ánimo

En ese marco, Mirta pudo interactuar y pasar un lindo momento con Naomi, una de las perras rescatadas por la Municipalidad para ayudar a pacientes internados.

Mirta todavía no está preparada para estar con sus mascotas porque piensa que se va a angustiar cuando llegue el momento de la despedida. No obstante ello, cada vez se siente mejor. "Está con ganas de recuperarse. A la vez tiene ansiedad y miedo. Por ahí se altera y siente que le agarra taquicardia...piensa que no va a poder. Pero yo le digo que mantenga la mente ocupada en otra cosa. Los médicos, hasta que no le den bien las análisis, no la van a soltar", aseguró la mujer.

"Mirta ingresó hace 40 días a la Terapia Intensiva y, desde entonces, extraña mucho a sus perritos y gatitos. Por eso, la visita de Naomi trajo un poco de alivio a su angustia. Hoy, ya en rehabilitación en la internación de clínica médica, Mirta muestra importantes avances, los cuales se vieron reflejados en la visita de Naomi.A pesar de su debilidad muscular, la presencia de Naomi hizo que Mirta se moviera, se riera y disfrutara de un momento verdaderamente especial. En este espacio de recuperación, la acompañaron su sobrina Mariana, la doctora Micaela Primo, y el equipo de la Subsecretaría de Ciudad Saludable: Lucas y Paula. La presencia de animales ha demostrado que ayuda a reducir el estrés, mejora el estado de ánimo y hace que la estadía hospitalaria sea más llevadera y menos traumática", destacaron desde el Hospital Provincial Neuquén.

Mientras sigue en rehabilitación, su sobrina y dos primas más buscan la manera de reacondicionar la casa donde vivía porque le falta de todo. "Tengo que conseguir un colchón. No tiene heladera...hay que arreglarla toda y estoy yo con mis dos primas, de 21 y 17 años. Tenemos que ver qué vamos a hacer, cómo podemos hacer que recupere las pocas cositas que tenía", concluyó.

Las personas que quieran ayudar pueden comunicarse con Mariana Cárdenas o Maryan al 299-5813548. Se agradece.