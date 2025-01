Verano 2025 en Neuquén: dónde disfrutar de la mejor manera el lago Mari Menuco

El verano 2025 tuvo días de muy altas temperaturas que superaron livianamente los 30° C y lo mismo se pronostica para lo que resta. Aunque este fin de semana será abrasador porque estarán próximas a los 40°. Las familias que buscan disfrutar del agua para calmar un poco el calor, además de las costas del río Limay, tienen una opción más que tentadora: el lago Mari Menuco.

Desde la capital hay que tomar la Ruta 7, hasta el sector del Parque Industrial y doblar a la izquierda para tomar la ruta de circunvalación hasta conectar con la 67. Después hay que conectar con la ruta 51 durante unos 15 minutos hasta que aparecen las primeras opciones.

Camping El Alpataco

La primera opción es el camping "El Alpataco". Allí Rogelio y su familia reciben a todos los visitantes que estén dispuestos a pasar una jornada de disfrute y también de resguardar la naturaleza.

Esta es una propuesta agreste que ofrece tranquilidad y paz enmarcadas en la belleza que la naturaleza tiene en esa zona. "Nosotros acá les proponemos a los visitantes convivir con la naturaleza, no somos un espacio de gran infraestructura sino que más bien buscamos respetar lo preexistente", contó a LMNeuquén, Rogelio, su propietario.

"Intentamos ser un lugar diferente a las otras propuestas, somos un camping agreste y familiar y tratamos de dar tranquilidad. Promovemos el cuidado del medio ambiente y acá van a poder observar animales naturales de la zona como zorros y conejos", describió.

El camping "El Alpataco" cuenta con baños, sector de parrillas, proveeduría y electricidad. Realizado a la vera del lago Mari Menuco, cuentan con árboles para colaborar con la sombra.

"Yo soy quinta generación en estos campos, estamos desde 1900, desde antes que avanzara el agua. Hoy nos dedicamos a la apicultura, la cría de ganado y animales de granja. Y desde la pandemia y a pedido de la gente arrancamos a full con el camping", relató Rogelio, pionero de la zona.

Esta temporada el ingreso a este camping tiene un valor de 5000 pesos por persona para pasar el día, y si se quedan a dormir se paga dos días. Los niños hasta los cinco años ingresan gratis y desde los seis hasta los catorce pagan 2500 pesos.

El camping está abierto todo el año y está ubicado sobre la ruta 51 en el kilómetro 26, donde se toma la calle Lindero Atravesado que sale al lago. Figuran en Google Maps, lo que facilita la llegada.

Bahía Bonita

Otra de las opciones para disfrutar de las aguas del lago Mari Menuco es Bahía Bonita. Siguiendo por la Ruta 51, antes del compensador un cartel avisa a mano izquierda del ingreso a este camping.

"La verdad que las altas temperaturas de este verano nos colapsaron todos los fines de semana. Desde navidad no paramos. No se si es que porque la gente no se pudo ir de vacaciones o qué pasó pero este año son muchos los neuquinos que están disfrutando del Mari Menuco en nuestro camping", contó Rodrigo, su propietario.

Unos dos mil metros antes del compensador y a tan solo cuatro kilómetros por un ripio en muy buen estado aparece esta opción que está muy organizada.

El camping cuenta con energía eléctrica, esta todo iluminado, lo que facilita su disfrute en familia y entre amigo0s también por la noche. Tienen 14 baños, duchas con agua calientes, salón de juegos con mesa de pool, pin pong, salón de eventos con capacidad para 150 personas y canchas de voley.

Todo estos servicios con 800 metros de costa del lago Mari Menuco donde hay fogones, algunos con toldos y media sombra y camastros con porta sombrillas. Hay proveeduría con todas las necesidades de los acampantes.

Tienen un muelle de 35 metros, donde los visitantes aman sacarse fotos y desde donde se puede disfrutar la puesta de sol desde el frente. "Tenemos una panorámica espectacular", aseguró el comerciante.

Para la tranquilidad de los bañistas, Rodrigo contó a este diario que se hicieron análisis del agua y que no se detectaron en la zona las cianobacterias que alertaron en los últimos días.

"Nosotros tenemos playas de piedras con agua cristalina y no tuvimos ningún brote, ni el año pasado ni este año", aseguró para dar tranquilidad a sus visitantes.

Esta temporada velo ingreso a este camping tiene un valor de 15 mil pesos por persona por día, 10 mil pesos los menores, y la carpa se paga por única vez y cuesta10 mil pesos.

"Tenemos 12 personas trabajando en la limpieza, nos ocupamos todo el día de que los visitantes disfruten de nuestras instalaciones. Son baños azulejados que tienen aroma a lavandina permanente. Lo mismo con los residuos, no se acumulan", describió.

Esta opción tiene 8 años de trabajo y según contó su propietario son 36 hect5árfeas en las que trabaja desde el comienzo para generar un microclima de playa. Ya implantó 1500 árboles. "Trabajamos en transformar este desierto en un vergel", afirmó.

Camping Mari Menuco

El camping Mari Menuco está ubicado un os metros después del acceso de la villa. Diego, su propietario contó que este verano tuvieron mucha gente todos los fines de semana y pronosticó que aún queda mucho por disfrutar.

"Hemos tenido mucha gente, siempre que el clima acompaña vienen muchas familias ya sea a pasar el día o a acampar porque acá se puede disfrutar mucho de la costa del Mari Menuco", aseguró.

Este camping cuenta con fogones, sombra, toma corriente, baños con duchas, proveeduría, parrillas y mesas. Son cerca de mil metros de playa que permiten disfrutarla sin estar encima de otras personas.

Esta temporada las tarifas son de 10000 pesos por persona por día, niños de cinco a doce años pagan 6 mil pesos y menores de cinco ingresan gratis.

Se puede ingresar con c asilla rodante y motor home y n o se permiten las mascotas. Están abiertos de lunes a lunes de 8 a 22.