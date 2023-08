Video: así dejaron el local de la vecina amenazada tras un robo

Zulma Sergio no cree que vuelva a abrir el local tras el confuso robo que sufrió y terminó con un adolescente, de 15 años, herido de arma de fuego, en Avenida del Trabajador y Cayastá. Ella dice que no estaba en el local y no sabe bien cómo pudo haber ocurrido. Pero recuerda bien que la familia del menor enseguida dio por hecho que fue ella y la amenazó de muerte: "Te voy a matar a vos y a toda tu familia, vieja puta. Te voy a prender fuego el comercio".