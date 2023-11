Video: la invitó a la plaza a tomar un helado y le pidió casamiento

Hace días que Fede le venía insistiendo con ir a tomar algo a la plaza San Martín . Quería generar el clima y encontrar la ocasión adecuada para semejante momento. La actitud le llamaba un tanto la atención a Marianela, aunque "igual no me esperaba lo que pasó porque él es bastante tímido". Lo cierto es que después del sabroso helado vino otro instante sumamente dulce: el chico le propuso casamiento ante la emoción de su novia y de una pareja de amigos cómplices.

No obstante, aclara que el casamiento, más allá de la connotación simbólica y sentimental de la propuesta en público y el regalo del anillo, ya tenía fecha de antemano: "Si Dios quiere nos casamos el 19 de enero y estamos haciendo todo a pulmón, con lo que conlleva una fiesta".

image.png

Broche de oro al amor

Será el momento de darle un marco formal, rubricar, el amor que se inició hace 3 años y medio. "Siempre aspiramos a proyectos juntos y así fue que con la ayuda de nuestras familias, empezamos a comprar cosas para irnos a vivir juntos", destaca Marian.

"Nuestros padres empezaron a ayudar con las alianzas, el lavarropas, otros familiares con plata, todos aportando algo. Hicimos hasta venta de torta fritas para pagar cosas, los más cercanos ya saben. La familia está feliz", redondea en relación con el esfuerzo en tiempos donde no hay plata que alcance.

image.png

Por último, confiesa que "me enteré de que iban a programar algo para que estén todos, pero como soy tan ansiosa y veníamos hablando hace tiempo atrás que nadie me preguntó si quería casarme..., creo que él se vio en apuros y me lo dijo en la plaza por eso. Necesitó ayuda de Nico Urra, su mejor amigo, novio de mi prima y gran amigo mío también", culmina con una sonrisa.

Por su parte, Federico, de pocas palabras, admite: "Lo venía pensando hace mucho el tema de la propuesta. La hice esperar, pero se dio al fin jaja".

Nada como ir juntos a la par... ¡y al altar!