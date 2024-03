Villa La Angostura: el 35% de las infracciones de radar son de vehículos extranjeros

Además, informó que su secretaría trabaja de forma conjunta con personal de Migraciones apostado en el Paso Cardenal Samoré y con los operarios de Migraciones de Bariloche para buscar alguna alternativa y poder realizar el cobro de las infracciones.

Los números del volumen de infracciones que se producen en la localidad son realmente llamativos. Ormeño explicó que, de las infracciones totales que se cometen por radar, el 35% son de patentes extranjeras, lo que significa que son incobrables.

El secretario aclaró que estos radares están homologados y sacan fotos cuando los vehículos exceden la velocidad, aunque sin fin recaudatorio. En cambio, apuntan a evitar que se produzcan accidentes de tránsito. "Desde que pusimos los radares en Villa la Angostura hasta la fecha, la siniestralidad dentro del ejido ha sido cero. Es decir que la funcionalidad para la que colocamos los radares se cumple", sostuvo.

En cuanto al proyecto presentado días atrás por los diputados de Unión por la Patria, Darío Peralta y Darío Martínez para concretar estas multas a extranjeros, el funcionario de Villa la Angostura se mostró a favor de que exista una ley para que las localidades cordilleranas puedan cobrar las infracciones.

"En Chile vos vas, cometés una infracción y te retienen la licencia o no te permiten cruzar devuelta para Argentina hasta que no haces efectivo el pago. Nosotros no buscamos solamente cobrar las infracciones de radar, buscamos cobrar todas las infracciones. Tenemos muchas que los extranjeros cometen dentro del ejido urbano", dijo y agregó que notan que muchos conductores extranjeros son más desaprensivos con las normas de tránsito cuando salen de su país, ya que saben que las multas no recaen sobre ellos.

Los proyectos para oficializar las multas a extranjeros

En agosto del 2023, ya se había presentado en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley que busca que los vehículos con patentes extranjeras que tengan infracciones pendientes no puedan salir del país sin antes solucionarlas. La norma fue consensuada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) junto a las autoridades provinciales del Consejo Federal de Seguridad Vial.

La norma propuesta, que tiene vigencia en Brasil, por ejemplo, tenía como uno de sus objetivos dar respuesta a una problemática que atraviesan las provincias que limitan con otros países de la región, que a diario tienen acceso de vehículos del exterior que cometen infracciones y que salen del país sin tener consecuencias.

En el caso de Neuquén, días atrás, también los diputados provinciales Darío "Pampa" Peralta, y Darío Martínez, del bloque de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de resolución en la Legislatura de la Provincia del Neuquén, con el objetivo de abordar las infracciones de tránsito cometidas por conductores extranjeros en territorio provincial.

Dicho proyecto busca solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la suscripción de un convenio marco de cooperación, con el fin de gestionar el pago de las infracciones de tránsito cometidas por conductores extranjeros al momento de realizar el control fronterizo en territorio neuquino, ya que Neuquén enfrenta problemas crónicos relacionados con la falta de pago de estas infracciones por parte de conductores extranjeros, especialmente en jurisdicciones municipales fronterizas.