Villa La Angostura: le dieron una vivienda social y la puso en alquiler turístico

villa la angustura vivienda social en alquiler turistico.jpg El aviso que promocionaba en Facebook la vivienda social para alquiler turístico.

El secretario de Economía, Javier de los Ríos, expresó su preocupación por esta situación y señaló que existen casos similares.

En diálogo con Canal 7 el funcionario dijo que al intervenir, el municipio confirmó que la vivienda no está habilitada para ser comercializada turísticamente, por lo que se procedió a hacer un acta de infracción.

"En paralelo, desde la Oficina de Vivienda se le pidió documentación y se está solicitando al IPVU-ADUS la desadjudicación inmediata", detalló Ríos, haciendo mención al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.

"Vimos un incumplimiento en el boleto de compraventa que el Municipio hace por el lote y en el acta de los adjudicatarios. Todos los adjudicatarios acceden a través de un financiamiento de ADUS. Firman un acta de compromiso, donde se les dan los plazos de pago y en ese acta está estipulado los criterios que tienen que cumplir", explicó.

El secretario contó que la persona en cuestión aún no se comunicó con el Municipio y que no dio explicaciones respecto a su accionar. "Tampoco hay mucha explicación que valga en este caso", advirtió el funcionario. "Se trata de una vivienda que tiene un carácter social y se accede a partir de una necesidad. Nosotros estamos transitando en Villa La Angostura una emergencia habitacional grande que también están padeciendo otras localidades turísticas, así que no podemos darnos el lujo de dejar pasar este detalle", enfatizó.

"Estamos tratando de que se pueda ejecutar una solución rápidamente porque necesitamos con urgencia destinar esta vivienda a gente que realmente la necesita. Tenemos un registro muy grande que supera los 1200 inscriptos en Villa La Angostura. La situación es grave, por la situación que tenemos en la localidad", subrayó .

Respecto a la réplica de casos similares, Ríos expresó: "En un principio detectamos 23 viviendas irregulares. Hemos detectado viviendas que estaban desocupadas, que no habían sido habitadas por sus propietarios. También detectamos viviendas que se prestaron o que sufrieron alguna usurpación. A todos los propietarios se los intimó y se le pidieron explicaciones. Todos los casos se elevaron para tratar en el órgano que financió la construcción de las viviendas".