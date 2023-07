Los vecinos de Vista Alegre Norte todavía padecen las consecuencias de la crecida del Río Neuquén , por el temporal de lluvia, que tuvo lugar hace alrededor de tres semanas. Manifestaron su malestar porque algunos no pueden regresar a sus hogares, dado que aún no reconstruyeron el terraplén que actuaba de defensa ante el avance del río.

Indicaron que no solo es el agua que permanece en el interior de algunas viviendas, sino de una suma de factores que no fueron atendidos, como la salubridad de la población, ya que la cloaca que se mezcló con el agua del río, además de la inseguridad y la falta de patrullaje.

“En Vista Alegre Norte estamos en una situación de desamparo total, llevamos unos veinte días y acá no se ve a nadie trabajando para reparar el terraplén. No sabemos cuánto vamos a estar así. Necesitamos una respuesta inmediata, no podemos estar un tiempo indeterminado bajo el agua”, se quejó Néstor De Ferrari, vecino de la localidad que se vio afectada en la crecida del pasado 27 de junio.