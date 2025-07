Vuelco de un colectivo en Villa Traful: el dramático relato de un pasajero

Ante la desesperación y el caos, el hombre intentó rescatar a su pareja del asiento, pero no podía levantarla: “Una locura sacar a la gente de ahí. Los otros pasajeros que iban al costado cayeron arriba nuestro. Quería bajarla, pero me decía que no podía mover las piernas”.

accidente villa traful colectivo

“Cuando salió, no podía pisar. Me pedía que no me fuera porque no se podía mover. Ella escuchó un ruido, como si algo se hubiera roto. Los médicos dijeron que podía ser fractura de cadera”, expresó Mariano, entre lágrimas.

Según contó el pasajero, María Inés fue trasladada en helicóptero al hospital sanmartinense para recibir asistencia rápida.

accidente traful vuelco colectivo traslado san martin de los andes Gentileza Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes

De acuerdo al relato de su esposo, el micro no se trasladaba a gran velocidad. Sin embargo, mencionó: “El piso estaba mojado. No venía fuerte, pero yo hubiese venido más despacio”.

Vuelco del colectivo cerca de Villa Traful

El accidente requirió un operativo sanitario sin precedentes, dado que involucró a tres comunidades y movilizó a más de 110 profesionales de la salud.

El siniestro se produjo pasado el mediodía, a unos 15 km de la localidad de Villa Traful en un sector con barro y hielo en calzada. Fue a pocos kilómetros del comienzo del asfalto en el camino desde río Minero a esa localidad neuquina.

accidente villa traful colectivo

Durante la noche del martes, el gobierno de la provincia de Neuquén informó sobre la intervención del sistema de Salud pública tras el accidente que protagonizó un colectivo de la empresa Rayantu, que transportaba 47 pasajeros desde Bariloche. “Se registraron múltiples personas heridas de distinta gravedad. No hubo víctimas fatales en el lugar del hecho. El siniestro desencadenó un operativo sanitario que involucró a tres comunidades y movilizó a más de 110 profesionales de la salud”, destacaron.

Desde Salud de la Provincia explicaron que los 47 pasajeros fueron evaluados inicialmente en el Centro de Salud de Villa Traful, donde se realizó el triage (evaluación) que determinó el destino de cada herido según su gravedad. La mayoría de los pasajeros acccidentados presentaba fracturas, síndrome de aplastamiento y traumatismos cerrados de tórax.

Las derivaciones se distribuyeron estratégicamente: