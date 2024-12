Zulma Reina: "Debemos estar a la altura de la confianza que nos dieron los neuquinos"

No ha sido sencillo ni deseado por nadie. Es imposible no transitarlo con tristeza y con desilusión. No solo por la sociedad en su conjunto, sino aún más por el personal de la casa, por el daño que le provocan este tipo de situaciones a las instituciones democráticas y a todo el trabajo que venimos haciendo desde hace un año, quienes creemos que un cambio es necesario. Hay un desencanto de la ciudadanía en la política, porque han puesto su esperanza en personas y proyectos que los han decepcionado. Crisis como estas reviven esa distancia y eso duele. Mi padre siempre decía que la política es estar al servicio de la gente y es una frase que me ha quedado grabada y repito siempre. Acá no puede haber grises, debemos estar a la altura de la confianza que nos han dado los neuquinos.

-¿Cuál es el principal desafío en el corto plazo y cuál, pensando en el futuro?

Urge ordenar y administrar de manera correcta y eficiente para reconstruir esa confianza. Con el tiempo y el trabajo en equipo con el personal de la casa, sé que lo vamos a conseguir. Quiero llevar tranquilidad y esperanza de que las cosas se van a ir ordenando y que el cambio que prometió nuestro gobernador Rolando Figueroa también se va a dar en la Legislatura.

Ordenar desde los recursos humanos, lograr la calma en una institución jerarquizada, seria y responsable. Comprometida con la austeridad, con un mayor control y transparencia. La honorabilidad de la institución hay que preservarla más allá de quienes pasan. El contrato social se rompió y hay que recuperarlo.

Sebastián Fariña Petersen

Acompañar el proyecto del Ejecutivo, coordinar y articular desde lo legislativo las acciones futuras. Lograr un trabajo en conjunto coordinado con los poderes, respetando la división y donde prime la transparencia abierta a los mecanismos de control pertinentes.

-¿Con qué Legislatura se encontró al tener que hacerse responsable de la administración de la casa?

Quiero destacar el trabajo del personal de planta permanente. Sin embargo, de ninguna manera se puede decir que la conducción estaba ordenada y organizada. Encontramos un sistema en funcionamiento, con las normas correctas, pero las indicaciones y decisiones eran inaceptables.

Va a ser mucho el trabajo, de aquí en adelante, tenemos claro que el único camino es administrar los recursos de manera eficiente, sin gastos innecesarios. Comparto plenamente las palabras de nuestro gobernador: no llegamos hasta acá para que las cosas sigan iguales.

¿Cuál va a ser el rol de los empleados de la casa en esta reconfiguración de la estructura de conducción?

Su rol va a ser fundamental, vamos a poner en valor el trabajo diario que hacen. Estoy profundamente agradecida y se los he transmitido, por la entereza con la que han transitado estos momentos difíciles. Sé que han sido tiempos duros para ellos porque, como dijiste, es su casa y tienen un amor muy grande por la Legislatura. Contamos con un recurso humano muy capacitado y solo se convocará, de ser necesario, a personal externo para aquellas tareas específicas cuyos perfiles no podamos cubrir técnicamente.

-¿Cuál es el perfil de las nuevas autoridades?

En el mismo sentido en el que venimos trabajando en estos días con el nombramiento de Claudio Cotro como prosecretario Legislativo, quien cumplió 29 años de trayectoria en la Legislatura, y Mariana Valdebenito como secretaria de Cámara, de 25 años de carrera legislativa institucional, el perfil será de personas que construyeron su camino aquí adentro. Conocen los pasillos, rincones y cada funcionamiento, no se puede improvisar en estos momentos. Honestos, comprometidos y absolutamente idóneos.

En el caso de Darío Brugues, el nuevo prosecretario administrativo, era extremadamente necesario contar con alguien de su experiencia como auditor fiscal en el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén y también como conocimientos legislativos, ya que se desempeñó como director general de Administración de la Honorable Legislatura de Neuquén. Con este equipo queremos dar tranquilidad y esperanzas de que estas decisiones serán certeras. Aceptaron esta gran responsabilidad, siendo conscientes de los cambios necesarios y el inmenso desafío que significa esta oportunidad.

December 20, 2024

-¿Planea asumir este desafío el tiempo que sea necesario? ¿Considera completar la gestión si así se lo requiere la cámara?

Hoy tengo la responsabilidad de asumir el rol de presidenta de la Legislatura y lo haré el tiempo que sea necesario, respetando lo establecido por el reglamento interno. Siendo respetuosa a las reglas como sucedió anteriormente en el Concejo Deliberante, donde se renueva anualmente estos cargos. Continuando el rol de diputada y presidiendo la comisión de Hacienda, presupuesto, cuentas y obras públicas.

-Considerando que tiene el doble rol de diputada y responsable de la institución, ¿qué impronta espera brindarle a la gestión legislativa, tanto desde lo institucional como desde lo político?

Esperamos despersonalizar la imagen legislativa para volver a la institucionalidad, como corresponde. Dedicarle el tiempo a lo importante, a lo operativo que lleva ordenar con austeridad, controlar con transparencia y respetar la responsabilidad que conlleva este rol como autoridad institucional de la querida provincia del Neuquén, propiciando el trabajo coordinado entre los legisladores y el Ejecutivo, para acompañar la transformación que, desde hace un año, viene llevando a cabo nuestro gobernador Rolando Figueroa. Nada más y nada menos que cumplir con lo que hoy la sociedad nos demanda.