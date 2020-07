Neuquina de Primera: Ailín Franzante se sumó a obra solidaria de Patagonia

Fue en el vecino "Merendero Comedor Monserrat", con el que comparten barrio, al que el Naranja apoya en forma permanente.

"Me parece una idea muy buena, inteligente que los clubes puedan ser la cabeza de obras solidarias. Ya de por sí el Estado de una manera u otra termina siendo solidarios con ellos (clubes) y hay que extender el ida y vuelta. Que las instituciones lo puedan hacer es lo que tiene que pasar siempre", amplía Ailín en su contacto con LM Neuquén.

Su salida del Lobo y la situación actual

Resultó un tanto inesperada para ella su salida de Gimnasia. Fue, al menos desprolija y decepcionante. La entidad platense ni siquiera respetó una reglamentación de AFA. Pero Ailín ya da vuelta la página.

"La verdad que no está muy abierto el mercado. Mi idea era quedarme hasta diciembre en Gimnasia, según AFA debían extenderme el contrato hasta esa fecha, pero bueno lamentablemente esto funciona así... Por ahora no tengo en vista ningún club, por lo pronto me quedaré en Neuquén con proyectos propios. Me gustaría que haya desarrollo en la provincia y estoy trabajando para eso", agrega la zaguera central que en el Lobo coincidió con el Maradona DT.

Y por último, otra interesante reflexión, en este caso en torno al fútbol femenino por el que tanto lucha. "Es muy difícil todo en este contexto de pandemia. De por sí el fútbol masculino está raro, en conflicto, la situación del país lo mismo. Creo que hay cosas que ya están hiperplasmadas pero de a poco cada uno tiene que construir desde su lugar para que se respeten ciertas cosas que se deben respetar y por el bien de la actividad".

Ailín Franzante. Una neuquina de Primera.