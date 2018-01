Ni al banco: Manu quedó afuera del All Star Game

Si bien consiguió 1,8 millones del público, el bahiense no pudo colarse entre los titulares y espera su oportunidad como sustituto pero no lo logró. "Aprecio y agradezco el tiempo y el esfuerzo que todos hicieron para llevarme al All-Star Game. Entiendo el cariño de la gente y me reconforta tanta generosidad, pero creo que no merecía ni de cerca estar en una cita así", escribió el deportista en La Nación.

Los reservas elegidos fueron Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves), Klay Thompson (Golden State Warriors), Draymond Green (Golden State Warriors), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs) y Karl Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

Los titulares elegidos desde la semana pasada son: por el Este, Kyrie Irving, DeMar DeRozan, LeBron James, Giannis Antetokoumpo y Joel Embiid; por el Oeste, Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, DeMarcus Cousins y Anthony Davis

