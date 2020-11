Nicolás, el trans que mostró su transformación en Tik Tok y se viralizó

“Nunca voy a ocultar mi pasado, porque mi pasado es parte de lo que soy hoy. Pero también cuento que en esas fotos van a ver a una Nicole muy femenina que parece contenta. Bueno, la verdad es que no era feliz, para nada”, comienza diciendo Nicolás Romano para contar su historia de transformación.

El joven trans cuenta cuándo fue que empezó a desear ser varón. “yo jugaba con las pastillitas Tic Tac, tenía 8 años más o menos. Me tomaba una pastilla y me transformaba en Nicolás y me comportaba como un nene. Pero era un secreto y, antes de que alguien se diera cuenta, me tomaba otra para volver a ser Nicole”.

Era el año 2005 y nadie a su alrededor sabía nada acerca de los hombres trans. De hecho, fue recién en 2011 que, mirando Gran Hermano, muchos argentinos conocieron por primera vez la historia de un hombre trans. Era Alejandro Iglesias, un joven en cuyo documento decía “Silvia” y que contaba que quería ganar el juego para pagarse la mastectomía y la faloplastia (la creación quirúrgica de un pene).

“Yo tampoco sabía lo que era un hombre trans. Imaginate que cuando era chiquito pensaba ‘me voy a otro país, hago como que me morí acá y un día vuelvo siendo otra persona’. Mirá mi cabeza”. Estaba en la infancia y ya pensaba en la muerte como salida.

Fue a los a los 18 que Nicole se enamoró de una amiga “y fue una catástrofe”, recuerda hoy Nicolás. “Sos una vergüenza, una decepción”, recuerda que le decían en su casa. “Me acuerdo que me mandaban al psicólogo y mi papá venía a mi pieza y me preguntaba ‘¿se te pasó?’, como si fuera un resfrío”.

Lo cierto es que como a Nicole le gustaban las mujeres, creía que era lesbiana aunque en el fondo sabía que tampoco ahí terminaba de sentirse a gusto. “Todos los años lloraba, no quería vivir más”. En el año 2017 le detectaron una arritmia. Nicole estaba disociada de su cuerpo y la ignoró pero al año siguiente, la advertencia volvió. “Lo que terminaron encontrando fue una comunicación interauricular, o sea, un agujero en el tabique que separa las aurículas”.

A los 21 años tuvo que operarse de urgencia del corazón. Esa situación límite llevó al joven trans a decidir hacer un cambio radical en su vida, “no puedo seguir viviendo así, no puedo seguir forzando algo que no soy, fingiendo, no me siento cómodo en este cuerpo”, se dijo.

El joven recuerda que un día, llorando habló con su hermana y le dijo, “no me siento bien conmigo así como soy, me siento Nicolás”, para luego agregar que fue precisamente su hermana la que le dijo a su papá lo que le estaba ocurriendo. A pesar del miedo a la reacción de sus padres, Nicolás se sorprendió al escucharlos, “con el tiempo mi papá dijo que el día de la operación de corazón murió Nicole y nació Nicolás. Y hace poco me pidió disculpas por todo lo que había hecho”.

En cuanto a la transformación de su cuerpo, Nicolás, como todos los trans tuvo que recorrer el camino de la testosterona, es más muestra que en su brazo tiene una jeringa tatuada, la fórmula de la testosterona y el rosa y el celeste de la bandera trans.

Nicolás cuenta que está de novio y que pensaban casarse, pero la pandemia pospuso los planes, aunque hay quienes creen que las personas trans sólo se relacionan con personas trans, lo cierto es que se relacionan con personas, a secas. Bárbara Maciel Bozikovic, su novia correntina es una mujer cisgénero, lo que significa que su sexo biológico coincide con el género con el que se identifica.

“Lo conocí cuando todavía era Nicole. Yo vengo de una provincia muy cerrada, ortodoxa católica. Así que cuando llegué a Rosario no sabía ni que existían chicas a las que les gustaban otras chicas, imaginate. Fue catastrófico para mí cuando me empezó a gustar una chica. Pensé ‘mi mamá no me va a hablar nunca más’”, cuenta Bárbara entre risas.

Nicole le contó que no era lesbiana sino un varón trans y le anunció que iba a iniciar la hormonización para experimentar ciertos cambios en su cuerpo. Quería tener barba, bigote, la cara más cuadrada, la voz más gruesa, todo un paso a paso que arrancó en febrero de 2019 y que Nicolás fue mostrando en sus historias de Instagram.

Bárbara lo acompañó en su transición. El joven cambió el nombre de su DNI, se hizo la mastectomía para sacarse las mamas. “Lo apoyé desde el primer momento y transité todo al lado de él”, dice ella.

“No tengo problema en mostrar las fotos porque me sirve para comparar con quien soy hoy, todo lo que estoy logrando”, se despide él. Su fama repentina hizo que recibiera un aluvión de comentarios, desde los de maestras, madres, padres y chicos trans que preguntan, piden ayuda y agradecen por mostrar alegría al final del túnel, hasta los desubicados, los del morbo, los que no buscan información sino saber cómo son sus genitales, si se va a operar, “preguntas que yo no le haría a nadie”, aclara.