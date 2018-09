Nimo: "Seguí volando, Tati"

De diferentes maneras, sus colegas lo recuerdan y lo reconocen como un gran profesional y persona. Pero el piloto neuquino Juan María “Gatito” Nimo contó un gesto del Tati, que demuestra su compromiso, compartido con el resto de su familia, cuando buscaba acompañamiento cuando el TC llegaba a Centenario.

“En esas tantas idas, apareció un hombre y me preguntó si yo corría en motos. ‘Mi hijo también y ahora corre acá’ -le dijo-, y me invitó a pasar a su box diciendo ‘yo soy Chorizo, papá de Juan Marcos, que justo ahora se está cambiando, lo voy a buscar así te saluda’. Ese día no sólo hablamos, sino que me pidió todo ese material que llevaba encima, porque ellos me prometían que algo iban a hacer con todo eso. Después llegó Victoria, hermana del Tati. Iniciamos una amistad y ya tenía tres Angelini insistiendo en lo mismo”, narró a través de sus redes sociales Nimo, quien el domingo logró su mejor resultado en el TC Pista Mouras. “Estábamos contentos y seguramente vendría la llamada más tarde del Chori para analizar todo, pero lamentablemente pasó esto, increíble. Gracias, seguí acelerando, seguí volando, seguí siendo el Tati”, se despidió.

El motivo fue un “descuido”

“Hizo una maniobra vertical ni bien despegó. Llegó arriba, entró en pérdida, y a pesar de hacer todo bien en la maniobra de recuperación, se cayó al suelo porque no le alcanzó la distancia. Fue por el descuido de hacer maniobras bajas”, contó con crudeza y mucho dolor Jorge Malatini, reconocido piloto de aviones de línea y de acrobacia que entrenaba a Juan Marcos Angelini, el piloto de TC que ayer perdió la vida en un accidente aéreo en un campo de la ciudad de Carreras, Santa Fe. El Tati había almorzado con la familia Malatini antes de ir a entrenar.

