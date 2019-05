No ayudó a una nena con cáncer porque es hija de dos lesbianas

“Lo que te pido es que me ayudes a aliviar la carga financiera de estas maravillosas personas”, es la frase que acompaña al pedido online. A raíz del llamado de solidaridad, la familia recibió numerosos mensajes de apoyo en los que deseaban a la pequeña una pronta recuperación. Uno de ellos, sin embargo, impactó especialmente, y no por sus buenos deseos: en la página de Facebook en apoyo a Callie denunciaron un mensaje homofóbico “Mis oraciones por Callie. Iba a donar 7600 dólares pero descubrí que sus madres son lesbianas. Lo siento. Aun así, rezaré por ella, pero quizá es la forma que tiene Dios de decir que ella necesita una mamá y un papá, no dos mamás”, decía el mensaje, firmado bajo el nombre de Bren Marie. Pese a lo ofensivo mensaje, el matrimonio decidió no responderle.