"No descarto dejar de jugar si no renuevo en Cipolletti"

Los contratos tenían fecha de vencimiento, en su mayoría, el próximo 30 de junio, por lo que según la óptica del cordobés no había razones para tamaña depuración. “Les dije a los dirigentes que tomaron muchas decisiones apresuradas. Si pensamos que se juega el próximo 26, la fecha es dentro del plazo de los contratos, pero no quiero hablar de más”, se autocensuró.

En su “no quiero hablar de más” se esconden muchas partidas dolorosas. Sin embargo, profesional como es, el arquero puso a resguardo cualquier conflicto. “Si mis compañeros rescindieron sus contratos, es porque llegaron a un acuerdo. Yo no puedo reprocharles nada”, amplió.

Fiel a su palabra, recordó que apenas se concretó la eliminación del Federal, aseguró que cumpliría lo firmado hasta el 30 de junio. “Si no quisiera seguir, hubiera llegado a un acuerdo. Sostengo que si no tengo la chance de renovar más allá de junio, no descarto dejar de jugar de manera profesional, que este sea mi último paso como futbolista”, soltó.

Determinante como al momento de la definición por penales, jura que le encanta el club. “Me siento cómodo. Pasan cosas que están atadas a los resultados, que como es lógico no me gustan, pero que no son distintas a las del resto”, explicó.

Lejos de especular con una posible invitación para que Cipo juegue la nueva B Nacional, el 1 no se hace ilusiones. “Hasta que no esté eso firmado y sobre la mesa, no podemos imaginarnos nada. Estamos en medio de un receso atípico”, concluyó.

El arquero ya se imagina el marco

“A nosotros nos acompañaron siempre. Sé que nuestra gente tiene muchas ganas de ver fútbol, lo necesita. Por eso estoy seguro que van a ir gran número”, dijo Matías Alasia por la convocatoria que se está llevando a cabo en la ciudad para ir a Cutral Co a fin de mes.

Figura clave en diferentes instancias de la competencia y el Federal A, el responsable de haber contenido 13 disparos desde los doce pasos con esta camiseta no se achicó para nada. “Me tengo mucha fe, como siempre. Somos once contra once y cualquier cosa puede pasar en un partido en el que nos jugamos tanto”, cerró.