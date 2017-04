"No intenté forzar sexualmente a nadie"

Ayer se realizó una audiencia en la que un tribunal integrado por los jueces Mara Suste, Diego Piedrabuena y Martín Marcovesky escuchó las penas solicitadas por todas las partes.

Por su parte, la fiscalía solicitó una pena de 12 años, la querella requirió 18 y la defensa apostó por el mínimo que establece la figura de homicidio simple, que es ocho años de prisión. “Estamos en presencia de una persona que toma una decisión, que comienza a ejecutarla y hasta que no ve el resultado no termina”, sostuvo el fiscal Pablo Vignaroli sobre el agresor, del cual señaló que no tiene antecedentes.

“Ha surgido claro del testimonio de la sobrina de Aguilera que cuando llegan al domicilio de calle Santa Fe (donde ocurrió el crimen) ella fue abordada por Mansilla con claras intenciones sexuales y que de allí surge el acto de defensa que hacía la chica sobre Aguilera, que termina con su muerte”, concluyó el fiscal, y resaltó que la víctima era muy respetuosa con las mujeres.

La querella indicó que la actitud de Mansilla fue machista y cobarde al decir en juicio que la sobrina de Aguilera “le tiraba onda”. Finalmente, el defensor expresó: “Aplicar más del mínimo en esta causa me parece absolutamente irracional”.

