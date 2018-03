“Yo estoy muy contento con el éxito que tenemos, respeto a toda la competencia y me ocupo de mi programa, no estoy viendo lo que hacen los demás. No le tengo miedo a Pampita, ¡por favor!”, declaró el periodista chimentero en diálogo con Primicias Ya, y agregó: “Ya tuve varios programas en frente y siempre me fue bien contra todos. Lideramos hace tres años la franja de la mañana de El Trece que venía muy difícil”.

De Brito y Pampita trabajaron juntos en Showmatch –fueron jurados– y entre ellos jamás existió “buena onda”. Es que la modelo se disgustó en más de una oportunidad por los rumores que difundió el chimentero. “No es ser mala onda, es ser profesionales. Venimos, trabajamos, no somos amigos. No hablamos por chat, ni mail ni teléfonos”, explicó la ex de Vicuña, para dar a entender el tipo de relación que tenía con De Brito.

Pampita no estará sola para enfrentar al ejercito de “diablitas”: la acompañarán Barbie Simons, Ángeles Balbini y Luis Piñeyro, además de otras dos panelistas de quienes aún no trascendió el nombre.

Lo mejor: Pese a la rivalidad, De Brito confesó que quiere a Pampita y que le desea lo mejor.