"No me resignaré a perder el contacto con la gente"

NEUQUÉN

El presidente Mauricio Macri deploró ayer el ataque al vehículo que lo trasladaba en la localidad neuquina de Villa Traful y remarcó que “lo que hacen estas minorías violentas está mal y se tiene que terminar”.

“No me voy a resignar a perder contacto con la gente. He viajado en el primer año de gobierno más que otros presidentes. Lo que hacen estas minorías violentas está mal, se tiene que terminar. Ellos pueden votar, expresarse”, señaló Macri.

En diálogo con Cadena 3, el mandatario detalló: “Eran 15 personas. Era un grupo chico. Destrozaron la camioneta”. Y completó la idea al señalar que “la Justicia actuó”.

Reveló también que antes del ataque bajó el vidrio para dialogar con los agresores: “Les dije que era fin de año, que conviviésemos tranquilos”.

Al analizar la seguridad en torno a su investidura, Macri reconoció que la adopción de nuevas medidas requiere de “un aprendizaje”. “Estamos ocupados en el tema. Hemos recibido amenazas por las redes, en cartas, pasó lo mismo en Mar del Plata. Las estoy aceptando cada vez más. Las experiencias anteriores me sirvieron y mucho, como en el manejo de la salud personal, que tuve un inconveniente a mitad de año”, indicó.

Por la agresión al jefe de Estado fueron detenidos siete dirigentes del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes fueron liberados ayer. Así lo confirmó el fiscal general de Neuquén, José Gerez, quien no descartó tomar declaración testimonial al Presidente sobre lo sucedido.

“Sería muy valioso el testimonio del presidente Macri porque él habló con los manifestantes”, dijo Gerez, quien aclaró que la Fiscalía provincial continúa con las investigaciones mientras se define si el caso es de competencia federal.

El fiscal confirmó que la camioneta que trasladaba al Presidente no respetó la traza original porque Macri quiso ir a comprar alfajores y en esas circunstancias se encontró con la manifestación de ATE en la costanera de la localidad.

Por otra parte, el funcionario judicial señaló que la represión a la protesta se produjo luego de la agresión contra el vehículo del Presidente.

Uso de los recursos

Quiroga también se sumó a la polémica

El intendente Horacio Quiroga se sumó ayer a la polémica que instaló el presidente Mauricio Macri en su visita a Villa Traful, donde aseguró que el MPN tiene una deuda con la provincia por haber recibido cuantiosos recursos y “no tener la infraestructura acorde”. “Coincido absolutamente”, sentenció Pechi.

En el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), el jefe comunal no sólo respaldó los dichos del presidente en Villa Traful sino que además brindó información estadística sobre el gasto provincial por habitante por año.

Reacción

El MPN rechazó las críticas del Presidente

El bloque de diputados provinciales del MPN respondió ayer a las críticas a ese partido por parte del presidente Mauricio Macri referido al uso de los recursos nacionales por parte de los gobiernos provinciales.

“Gracias a Neuquén, el país pudo reconvertir su matriz energética para basarla en el gas extraído de Loma de la Lata y de otros yacimientos”, indicaron los legisladores. Y añadieron: “A cambio de ello, Neuquén recibió de la Nación hasta 10 veces menos el valor internacional del gas. Quien está en deuda es toda la Argentina con nuestra gente y nuestros recursos naturales. Pero el MPN no ofende a ningún presidente recordando tantos años de despojo”.

El MPN “tiene una deuda con esta provincia, es la que más recursos tuvo en las últimas décadas y no se ve en la infraestructura acorde con esos recursos”, señaló el Presidente en el discurso que pronunció el miércoles en el acto realizado en Villa Traful.

En esa ocasión estuvo presente el ministro de Producción y Turismo, José Brillo, en representación del gobernador Omar Gutiérrez.

El bloque del MPN, por otra parte, condenó el ataque a la camioneta de Macri.

“Neuquén gasta 69 mil pesos, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires invierte casi 29 mil, esto incrementa los argumentos de sus dichos”, sostuvo el intendente.

La Justicia Federal de Zapala ya tiene la investigación

NEUQUÉN

El Juzgado Federal de Zapala se quedará con la investigación por la agresión al Presidente Mauricio Macri en Villa Traful. Así quedó establedico en una reunión que ayer de hizo ayer al mediodía en Zapala.

La jueza federal Silvina Domínguez le comunicó al fiscal general, José Gerez y al fiscal jefe, Fernando Rubio, que se declaró “competente” para seguir la investigación en ese fuero federal.

Domínguez le envió un escrito a Gerez y le solicitó que “se inhibiera de continuar en la investigación de los hechos” porque “se encuentra en juego la seguridad del Presidente de la Nación”.

Gerez, respondió a la jueza en un texto: “Efectuado un primer análisis de los elementos probatorios colectados a la fecha, independientemente de lo señalado por la jueza federal, entiende este Ministerio Fiscal que se dan los supuestos para la intervención de la justicia de excepción (Federal), en cuanto compartimos que se pudo poner en juego la seguridad del Presidente de la Nación como así también se pudo haber obstruido el buen servicio del Presidente como funcionario de la Nación”.

Gerez mantuvo un contacto telefónico con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.

El titular de ATE reiteró que no tiraron piedras

NEUQUÉN

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, reiteró ayer que los manifestantes de esa organización que protestaron ayer en Villa Traful contra Mauricio Macri no arrojaron las piedras que impactaron contra el vehículo presidencial y provocaron la rotura de dos vidrios, al tiempo que rechazó la “represión injustificada” que recibieron, que incluyó “balas de goma en el rostro”.

“Somos responsables de la manifestación que habíamos anunciado varios días antes, pero rechazamos y repudiamos a quien haya tirado la piedra, que no contribuye, ni suma ni soluciona los problemas de los trabajadores”, dijo el sindicalista en declaraciones a radio El Mundo y Belgrano.

“No sabemos quién pudo ser. Nuestra marcha estaba a unos metros. No vamos a cometer una torpeza de esa característica. No voy a hacerme cargo de algo que no hicimos”, insistió Quintriqueo.