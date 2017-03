"No nos van a correr estos kirchneristas que se hacen los Rambo"

También criticó a la CGT y habló de su papá: "Esto con él no pasaba".

Buenos Aires

“A nosotros no nos van a venir a correr 200 muchachos, ni los de la línea 60, ni los remiseros de Ezeiza, ni estos muchachos kirchneristas, que se hacen los Rambo cuando fue su gobierno el que más precarizó a los trabajadores”. Pablo Moyano, líder de los camioneros, no anduvo con vueltas al momento de hablar de los incidentes en la movilización de la CGT.

“La que para el país es la CGT y la fecha la va a poner la CGT. El paro ya está, se va a anunciar en los próximos días. Va a ser fin de marzo, primeros días de abril”, señaló el hijo de Hugo, ex líder de la central obrera, y aprovechó la ocasión para elevar su figura: “Seguramente, si estaba Moyano (por su padre) esto no pasaba y hubiese habido un paro contra Macri hace mucho. “Estaba contento por la movilización, que fue impresionante, pero también con bronca por lo que pasó después”, en referencia a los disturbios.

Moyano hijo planteó como un posible error de la CGT “el abrirle el juego a los intendentes, a los movimientos sociales kirchneristas”. En alusión a los incidentes que se vivieron apenas concluido el acto central frente al Ministerio de Producción, agregó: “Menos mal que no estaban cerca del escenario los 40 mil trabajadores camioneros, si no, no se hacen los guapos”.

Asimismo, aceptó las internas dentro de la central obrera y reconoció que “por supuesto que hay bronca, con lo que pasó y porque no salió la fecha de la medida de fuerza”, aunque ratificó que el día lo pone la CGT. Y, como quien defiende ante todo los códigos, manifestó que “lo que pasa en la CGT queda en la CGT”.

Incidentes

Máximo habló y no se hizo cargo

Ante las acusaciones de varios dirigentes gremiales, que apuntaron contra sectores kirchneristas y los responsabilizaron por los incidentes del martes, Máximo Kirchner se defendió y desligó a su gente: “Es una actitud típica del poder macartear a quienes piensan diferente o dirigir los sucesos del final, que son menores, y tratan siempre de atomizar lo que fue la marcha de ayer en pequeñas tensiones, que siempre suelen ocurrir en actos tan grandes”.