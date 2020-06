A fines de mayo, la discusión entre dos vecinos suscitó un tiroteo de siete horas contra la casa de una de las familias, y desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. "Ya es el colmo, no podemos ni salir a comprar", manifestó una de las víctimas. "A los pocos días, volvieron los enfrentamientos y los disparos a la noche. Nos cansamos de pedir una consigna policial a fiscalía. Nos decían que no, porque iba a traer más conflicto", confió la mujer.

Un nuevo tiroteo contra una vivienda el pasado 10 de junio no hizo más que aumentar el nivel de terror de los vecinos. "Ese día por suerte ya teníamos consigna. De milagro no terminó nadie lesionado", expresaron.

Aún así, lo que les preocupa es que la protección policial no está asegurada, dado que las decisiones les han sido informadas sobre la marcha. "La consigna caducaba ayer pero el viernes hubo otro tiroteo contra una casa. Así que decidieron extenderla, pero no sabemos hasta cuando, nos tienen en vilo. Estamos muy desprotegidos y por eso venimos con este reclamo", señalaron.

Insistiendo en que la Justicia les brinde una respuesta antes de que el conflicto termine en tragedia, una de las damnificadas expresó: "Más allá de la consigna, queremos que se detenga a estas personas porque ya se sabe quiénes son, tienen prontuario y son muy conocidos en el ambiente delictivo".

Además, indicaron que la Policía aún no los detiene por "falta de pruebas". "Dicen que no tienen pruebas pero nosotros tenemos videos de los ataques donde ellos aparecen. No sé que mas quieren", manifestaron enojadas y a la espera de respuestas reales.

