"Ese mismo día me llamó una persona diciendo que era camionero y estaba interesado en la moto. Y que la quería para ese lunes porque iba a ser un regalo de cumpleaños para su sobrino", relató el joven a LM Neuquén.

Tomando los recaudos necesarios, Agustín le aclaró al hombre que quería la totalidad del dinero por la moto en mano y que sólo la entregaría una vez concretada la transferencia de titularidad. "Él me dijo que por su profesión no tenía permitido andar con tanta plata encima así que me quería hacer una transferencia con una seña y el resto me la daba al retirar la moto", informó sobre el trato arribado.

Con CBU en mano, el supuesto camionero se dirigió a un cajero automático para transferir el dinero, pero surgió un problema. "Me envió la foto de la pantalla que decía ‘operación exitosa’ pero me dijo que no le había largado el comprobante y me envió otra foto más en la que el sistema le informaba que su tarjeta estaba bloqueada", contó Agustín. Lo curioso es que los cajeros que aparecen en ambas fotos no coinciden en su aspecto.

El interesado volvió a comunicarse con el joven unos minutos más tarde, asegurando haber hablado con un empleado del call center de la entidad bancaria, quien se comunicaría con el vendedor para subsanar el problema. "A los cinco minutos me llamó un tal Nicolás, que me dijo que se había caído el sistema para hacer transferencias y me pidió que me acerque a un cajero para operar", relató.

En ese momento, Agustín se percató del engaño y, aunque escuchó las instrucciones del falso empleado, simplemente colgó la llamada. "Yo justo había leído sobre este tipo de estafa hacía unos días", admitió sobre una entrevista donde un hombre recordaba "no decir sus contraseñas en voz alta".

Lejos de rendirse los estafadores, volvieron a comunicarse por al menos una hora de distintos números, todos con característica local. Incluso el supuesto comprador buscó saber si había podido solucionar el problema con el banco.

Agustín bloqueó al hombre, quien figuraba como "Luis Miranda" en su cuenta de WhatsApp, y afortunadamente no volvió a saber nada de él. Aún así, compartió su experiencia en las redes sociales para advertir a otros sobre la problemática que sigue sumando víctimas en la provincia.

Recomendaciones desde la Policía

Desde la Policía se recuerda no acudir a ningún cajero ni brindar datos personales por teléfono a ninguna persona. Recientemente, el comisario Mauricio Pamich indicó que ante “un llamado de alerta sobre alguna situación irregular relacionada con plataformas de compra virtual, bancos o tarjetas, la persona debe comunicarse y corroborar por los canales habituales”.

