Intentaban vender una bici y los estafaron por $450 mil

“Como a la hora, hora y media, nos llaman del banco diciendo que hubo un error en la cuenta y nos teníamos que acercar a un cajero para poder devolver un dinero que habíamos recibido y que no era nuestro. Mi señora fue y constató que había mucha más plata que la que teníamos, arriba de los 100 mil pesos”, contó el hombre.

Fue entonces que la mujer, bajo las instrucciones del falso empleado bancario y convencida de que sólo devolvería el dinero que no le correspondía, generó una clave token con la cual le dio acceso a su cuenta al estafador. Éste solicitó un crédito por 450 mil pesos, que luego transfirió a otras cuentas.

Las víctimas recién se percataron de esto horas más tarde, tras recibir un correo electrónico de la entidad sobre el préstamo aprobado. Tras ello, Juan y su esposa le consultaron a empleados de confianza y de esa manera se enteraron que se había tratado de una estafa y rápidamente lograron que su cuenta sea bloqueada.

Una supervisora del banco privado emisor de la cuenta les aseguró a los damnificados que ellos se harían cargo del problema y los mandó a radicar la denuncia policial. Sin embargo, ayer martes recibieron peores noticias.

“Nos llamaron y nos dijeron que ellos no se van a hacer responsables porque el error fue nuestro, porque les dimos acceso. Pero nosotros no pedimos este crédito y no entiendo cómo es que lo aprobaron tan rápido y tan fácil, en qué se basaron para otorgarlo”, reclamó y agregó: “A mí no me preocupa si me devuelven los 16 mil que teníamos sino el pago de 450 mil que debemos ahora”.

Desde la Policía se recuerda no acudir a ningún cajero ni brindar datos personales por teléfono a ninguna persona.

