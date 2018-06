No quiere ni hablar de Rial

En diálogo con Catalina Dlugi, el periodista explicó: “Es un tema muy delicado, me preguntaron mucho por qué no hablo del tema. Hay varias cosas: es muy complicada una relación padre-hija y sabía desde hace mucho tiempo que la relación era complicada. Sabía detalles que se fueron conociendo, que ni me interesa comentarlos porque Morena está pasando un momento complicado para su salud”.

Por otro lado, se refirió a la competencia. “Tenemos el mismo rubro, competimos por las primicias, el rating, por todo. Entonces, ¿por qué darle publicidad a un programa con el que competimos y que me ignora completamente si a mí me va muy bien?”, sostuvo.

Cuando le consultaron sobre el vínculo entre Morena y Natacha Jaitt, dijo que se trata de un pase de factura: “Natacha no tiene paz, está siempre en el foco de los conflictos. Está todo bien, pero hace mucho que no hablo con ella. No sé cómo se dio esto. Me parece que no hay que sacar provecho de estas situaciones, y no lo digo por Natacha, sino por los colegas que quizás tienen algún tipo de factura”.