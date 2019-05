"No quiero que la Policía se lave las manos y mienta"

El hecho, que trascendió recién el martes, ocurrió el domingo alrededor de las 20:25, cuando la joven estudiante del CPEM 29 de Neuquén fue atropellada tras cruzar la Ruta 22, luego de bajarse de un colectivo en la GNC de calle General Roca, en Plottier.

“Llegué una hora más tarde, la fui a buscar porque ella no llegaba, no porque me haya enterado”, explicó la mamá de Micaela, quien acudió a la parada de colectivo donde la joven se tenía que bajar.

Fue recién al llegar al hospital, indicó Valeria, que se enteró de que “no era un golpe nada más”, sino que su hija había impactado contra el lado derecho del Volkswagen Gol que conducía el cadete de segundo año de la Policía, junto a su hermano, que es cabo primero.

Se necesitan dadores de sangre de cualquier tipo en el hospital Bouquet Roldán, para realizarle una transfusión a la joven. Presentarse de 8 a 12.

“La desarmó por dentro”, sentenció la mujer sobre la crítica situación en la que se encuentra Micaela, tras sufrir hemorragias internas, fracturas, daños en los pulmones y neurológicos.

“Al día siguiente fui a Tránsito y ahí me entero de que (el conductor) era cadete de la Policía”, señaló Valeria y expresó que en la declaración de ellos figura que su hija iba hablando por teléfono al momento del hecho.

“Mi hija se había quedado sin batería antes de subirse al colectivo para ir a Plottier. También dicen que salió de entre medio de los arbustos y no, tienen 20 centímetros, no le llegan ni a la rodilla, es imposible que la hayan tapado”, agregó la mujer, que ya entregó el celular de Micaela para que sea peritado.

“No quiero que se oculte o se modifique nada, porque ya empezaron mintiendo y no quiero que se laven las manos”, indicó Valeria.

Asimismo, resaltó que su hija tuvo una pequeña mejoría ayer, ya que se despertó y pudieron intercambiar unas palabras, aunque los médicos le explicaron que “tiene el cerebro muy dañado”.

“Nosotros vivíamos en Neuquén y hace un mes nos fuimos a vivir a Plottier. Ahora vivo en el hospital”, relató Valeria sobre la situación que atraviesa a su familia.

“Más allá de la imprudencia de mi hija que cruzó mal, él venía a más de 100 kilómetros por hora”, puntualizó la mujer y señaló que es el doble de la permitida.

La Policía no dará información

Consultados por este medio, desde el área de prensa de la Policía indicaron nuevamente que no brindarán detalles ni información sobre el accidente, solo que se estaban haciendo las pericias de rigor.

