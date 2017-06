"No quiero que te disparen", el ruego de una nena de 4

Luego de que se publicara un primer video donde se ve la ejecución de Castile, ahora empezó a circular una segunda filmación que muestra a la novia de la víctima, esposada y detenida en la parte de atrás de un patrullero, mientras su hija de 4 años llora y le ruega a su madre que no haga nada. En un momento dado, se escucha que le dice: “No quiero que te disparen”.

El incidente ocurrió el 6 de julio de 2016, en Minnesota. Si bien el primer video sólo se hizo público luego del final del juicio, el caso se había hecho conocido en su momento debido a que Diamond Reynolds, la pareja de Castile, empezó a filmar una transmisión en vivo de Facebook en el mismo momento en que se produjeron los disparos de Yañez.

Luego de que Yañez detuvo el auto de Castile porque una de las luces traseras no funcionaba, se acercó a pedirle el carnet de conducir y el seguro. El conductor le entregó la documentación y le informó que tenía un arma junto a él. Yañez le dijo que no la sacara, pero en un par de segundos se vio que él mismo sacó su arma y descargó siete balazos sobre Castile, que atinó a balbucear que “no estaba tratando de sacarla”.

El segundo video relacionado con el incidente se centra en la figura de Reynolds y en la de su hija Dae’Anne, de tan sólo 4 años, que viajaba en el asiento trasero del auto al momento en que se desató la balacera. Luego del hecho, la niña se bajó del auto corriendo y fue interceptada por otro policía, que fue quien la introdujo dentro del vehículo en el que pasó una verdadera pesadilla.

“La víctima de este triste episodio no ofreció ningún tipo de resistencia. Y por el contrario a lo que declaró el oficial, no hizo ninguna amenaza, ni siquiera se quejó porque lo habían detenido por una infracción de tránsito tan pequeña”.Jeffrey Pauls. Fiscal del caso, en declaraciones al New York Times