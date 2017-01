El comandante fue producida por Sony. La serie sobre Hugo Chávez fue criticada por su ex y por Maduro.

No se estrenó y ya tiene polémica

A dos días del estreno de El comandante (se verá por la pantalla de TNT), la serie que promete mostrar un drama político y humano inspirado en hechos reales (fue escrita por el ex ministro venezolano de fomento Moisés Naím), la ex esposa del fallecido presidente de Venezuela, Marisabel Rodríguez, y el propio jefe de Estado, Nicolás Maduro, criticaron duramente a la producción de Sony, ya que creen que desfigurarán al ex mandatario. Es que en el adelanto de la producción se puede escuchar decir al personaje de Hugo Chávez en la ficción -interpretado por Andrés Parra, quien también se puso en la piel del narcotraficante Pablo Escobar-: “El poder y el dinero son como las drogas, uno siempre quiere más”. El tráiler también muestra escenas de golpes de Estado, de drama revolucionario o de sexo en el Palacio de Miraflores.

“Si tuviera money, yo demandaría a Sony, aunque tal vez igual lo haga... OK, a falta de fuerza económica me sobra fuerza moral y ustedes son vitales para empujar”, escribió la segunda esposa del ex presidente.

Quien tampoco quiso quedarse fuera de la polémica fue el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que llamó a los realizadores locales a hacer su propia miniserie sobre la vida de su líder: “Hay una transnacional dispuesta a desfigurar a nuestro comandante Hugo Chávez... Van a estrenar una basura y hay que reaccionar, camarada Adán (hermano mayor de Hugo y actual ministro de Cultura), cineastas del país, ¡vamos a la batalla!”. La ficción contará con 60 episodios que serán trasmitidos de lunes a viernes a las 22.

Martes: Será el día en que se estrene la ficción que mostrará la “vida secreta” del ex mandatario.