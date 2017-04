No se trató de mala praxis el caso de la nena de Aluminé

Por segunda vez, un juez resolvió cerrar la causa que investiga la muerte de la nena, luego de que un tribunal de impugnación había resuelto que la denuncia de la familia fuera investigada nuevamente.

La tarde del martes 16 de agosto de 2016, la pequeña Luzmila levantó fiebre y tenía tos, por lo que sus padres la llevaron a la guardia del hospital. En los días siguientes, en vez de mejorar, el cuadro empeoró y el viernes a la mañana la niña falleció en los brazos de su mamá.

La autopsia sentenció que fue por neumonía aguda. Por este motivo, la mamá denunció a las médicas porque no le hicieron ningún estudio, a pesar de que no comía, tenía fiebre, vomitaba flema, no respiraba bien y tenía dolor de espalda y pecho.

Desde el dolor, Figueroa no entiende los reveses de la Justicia. “El juez anotó mal y se agarró de eso para tomar la decisión de cerrar el caso”, advirtió la madre sobre lo acontecido el miércoles en la nueva audiencia. “Sostuvo que la atendieron el día 14, cuando fue el 17 la primera vez que la llevé, y anotó que tenía 96 de saturación de oxígeno, cuando era 91”, detalló.

La mujer adelantó que con sus abogados volverá a acudir a un tribunal de impugnación porque está convencida de que hubo mala praxis, aunque la Justicia ya ratificó que la causa debe archivarse.

“Los médicos no se equivocaron”

“Pensé que era una barbaridad lo que había hecho la médica, pero tras estudiar bien el caso comprobé que los médicos no se equivocaron”, explicó el juez Mario Tomassi a LMN.