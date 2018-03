No tiembla, ¬°laTe!: lo dio vuelta y le da pelea al Xeneize

CORDOBA

Pedirle a Talleres que haga lo que no hacen equipos con más presupuesto e historia no es del todo justo. Darle pelea a Boca hasta el final parece una misión imposible para todos... menos justamente para la T, que está decidida a ponerle emoción a un torneo que parecía no tenerla. Ayer, el elenco cordobés caía 1 a 0 con Atlético Tucumán y se olvidaba de esa ilusión. Sin embargo, en notable reacción, lo dio vuelta, ganó 3 a 1 un partido muy chivo, se acomoda cada vez mejor en la lucha para ingresar a la Libertadores 2019 y, de yapa, le metió presión a Boca al quedar a cinco puntos con un partido más.