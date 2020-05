"Nuestro objetivo es generar cultura de calidad para todos"

Andrés Tolcachir, el director de la orquesta, reconoce que se trata de un nuevo desafío, pero que esto no impide perder de vista el objetivo más importante: generar cultura de calidad para todos los neuquinos.

—¿Cómo llevás la cuarentena?

Bien. Entiendo la prioridad sanitaria que está atravesando nuestro país, así que en mi familia somos absolutamente estrictos en cumplir todas las recomendaciones que hace tanto la Provincia como la Nación.

—¿Cómo influyó la cuarentena en la actividad de la orquesta?

La actividad de la orquesta está funcionando de manera on line. Estamos haciendo producciones de textos y audiovisuales. Hicimos la grabación del himno de la provincia y ahora estamos haciendo varios proyectos. Cada uno de los músicos, desde sus casas, está produciendo material. Este segundo proyecto, que tiene una finalidad pedagógica, lo vamos a lanzar dentro de pocos días. El objetivo es que este producto pueda ser utilizado por los docentes de las escuelas que también están funcionando de manera virtual. Estamos realmente ocupados.

—¿En qué consiste este proyecto pedagógico, específicamente?

No quiero adelantarme porque ya estamos por anunciarlo, pero es un material sobre los instrumentos de la orquesta que está pensado para los niños y las familias. Como históricamente la orquesta se ha acercado a la gente, entendimos desde la fundación Banco Provincia del Neuquén que tenía que generar material para los chicos, en particular.

—¿Cómo creés que reaccionó la gente frente a la música en esta cuarentena?

Creo que hay historias diferentes en cada una de las familias, Creo que se está escuchando mucha música para acompañar estos tiempos. Hay mucha música disponible en diferentes formatos y me parece que está presente en la vida de todos nosotros.

—¿Creés que ayuda mucho?

Creo que ayuda. Y en esa misma creencia está esto de producir material que acompañen estos tiempos. Y digo esto porque la importancia de una orquesta en una comunidad es que viva lo mismo que le sucede a la gente. Cuando fue la erupción del volcán en Villa La Angostura, el primer evento público después de varios meses de estar cerrada fue un concierto de la orquesta sinfónica. Cuando fueron las inundaciones de 2014, a los pocos días fuimos a hacer un concierto al oeste, en un gimnasio en medio de los barrios más afectados. La orquesta ha buscado siempre acercarse a la comunidad en momentos como estos porque, de hecho, también lo estamos viviendo nosotros. Somos parte de la comunidad y tratamos de generar proyectos y repensar en cada instancia de lo que la comunidad a la que pertenecemos va viviendo.

—¿Qué tipo de música te gusta escuchar cuando estás en tu casa?

Somos muy eclécticos. Escuchamos mucho. Tenemos dos hijas chicas que también tienen cada mayor incidencia en hacernos conocer esa música y nosotros a ellas. Te diría que no hay un estilo. Tenemos (mi esposa también es música) bastante pocos prejuicios y mucho interés en escuchar distintas clases de música, independientemente a la que nosotros nos dedicamos. Y fijate que esto mismo se traslada a la actividad de la orquesta que, bien sabés, que tocamos repertorios académicos y también hechos hecho música popular, rock sinfónico, de películas, jazz, etc.

—¿Y vos, particularmente, tenés algún género preferido?

Me gusta escuchar toda la música. No me encuentro limitado en eso. Tampoco estoy en guerra con determinados géneros. No comparto desde ningún punto de vista esa posición. La música es una expresión del género humano y tiene muchas aristas diferentes, muy disfrutables y punto. No busco una moralidad de la música.

Un aprendizaje constante

El maestro Andrés Tolcachir dijo que más allá de los cambios que se generen en el mundo a partir de la pandemia por el coronavirus, el objetivo de la orquesta seguirá siendo el mismo.

“Si hay modificaciones de cómo funciona el día a día, adaptaremos la forma de cumplir esos mismos objetivos”, indicó.

Aseguró además que la cuarentena también significó para la orquesta un aprendizaje sobre otras formas de trabajo. “Para muchos de nosotros, incluyéndome, es algo bastante nuevo”, aseguró.

