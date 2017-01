Nueva era: la heroína de Disney que rompe con el molde de princesa

Buenos Aires.- Moana: un mar de aventuras, la nueva película de animación de Disney que se estrenará mañana en las salas locales, presenta exitosamente viejas fórmulas infalibles probadas a través del tiempo y una innovadora heroína más realista, alejada de las diademas de princesas y el romance como meta de la existencia femenina.

Con dirección de Ron Clements y John Musker (Aladín, La sirenita, Hércules y La princesa y el sapo), el nuevo film narra la historia de una adolescente de las islas polinesias que toma la decisión de aventurarse sola en los peligros del océano Pacífico en busca de un semidiós que la ayude a revertir una maldición que pone en peligro al mundo.

La película llega a la Argentina con el precedente de dos nominaciones a los Globo de Oro (aún pendiente el anuncio de las candidatas al Oscar), con casi 500 millones de dólares recaudados en todo el mundo y con una polémica por el título, que en Italia se cambió por Oceanía y el de la protagonista por Vaiana, ya que Moana era también el nombre de una famosa actriz porno de ese país (Moana Pozzi) y se temía que los chicos dieran con la equivocada al navegar en internet.

Perfil: Lejos de la figura de Barbie o de princesa enamorada, Moana es una joven rebelde y realista.

Mujer total

A diferencia de otras heroínas, Moana no tiene cuerpo de Barbie, no es una princesa -sobre eso hay un gag muy divertido durante el film- y no tiene un interés romántico cuya realización la constituya como mujer.

“Hubo una búsqueda de que nuestros héroes se sintieran más como personas reales. Creo que especialmente Moana es extremadamente activa, tiene 16 años y teníamos que hacer que se viera como que realmente puede hacer todas las cosas que hace, pero la audiencia quiere que se sienta que es como uno”, explicó Musker.

En referencia a la Polinesia, el realizador agregó: “Cuando nos encontramos con la mitología polinesia, descubrimos un universo totalmente nuevo e inspirador. Sobre todo la historia de Maui, este semidiós recurrente a lo largo de todo el Pacífico con multitud de detalles que eran muy interesantes para la animación”. Los realizadores viajaron a la Polinesia, conocieron a su gente y la zona para dar vida a un film que arrasa las taquillas del mundo.