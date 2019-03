"Nunca coimeamos a nadie y por eso vamos a la Justicia"

Luego señala: “Para lo cual sin perjuicio de las medidas que esa auridad fiscal considere pertinentes, se propone la citación a declaracón de todas las personas que según la difusión periodítica habrían tenido alguna interevención en la siuación, esto es, el Presidente del Club Independiente de Neuquén Gastón Jorge Sobisch, el Secretario General Jorge Omar Romero, el Director Técnico Luis Murúa, el jugador Joan Manuel Artaza; el Presidente del Club Social y Deportivo Roca Gustavo López; el Secretario Diego Casemayor; el Vicepresidente Jorge Reynaldo Escaris y el Director Técnico Mauro Laspada.”

Las voces de las partes

Luego de que estallara otra bomba en torno al caso, LM Neuquén fue a las fuentes y consultó a Jorge Escaris, ex presidente y actual vice segundo del Naranja y al propio Sobish, titular del Rojo.

“Ensuciaron el nombre de Roca y queremos que se llame a los involucrados para que se conozca la verdad. Vamos a fondo. Al mismo tiempo, el lunes a la mañana mandaremos un recurso de ámparo al Tribunal del Consejo y lo más probable es que el triangular desempate se frene... Ellos se basaron al fallar en contra nuestra en la nota que presentó Independiente, en la que consideramos hubo malicia, pero si la Justicia neuquina determina que no hubo delito ni arreglo como creemos, tendrían que darnos los puntos y jugar el próximo Federal A. Pedimos que se aclare todo”, argumentó Escaris a este diario.

Con su verborragia habitual, disparó: “Nunca coimé a nadie, ni yo ni me entorno y hablé cara a cara con Laspada y me aseguró lo mismo, que ni siquiera tiene el número de Murúa me dijo. Vamos en busca de la verdad y van a tener que rever el fallo”, aseguró desencantado con el Consejo Federal. “Me hacen presumir que hay una mafia en el fútbol y que todo se define por subastas...”, denunció.

Por su parte, Sobisch evitó entrar en polémicas por desconocer el “tenor de la presentación” aunque se mostró “a disposición de la Justicia como desde el primer día, tanto yo como el club. Con Escaris tengo una buena relación y esto no me va a cambiar el concepto. Le contestaré en el ámbito que corresponda que es la justicia, estamos convencido de nuestras presentaciones” .

"Estamos a disposición de la Justicia, a la que también recurrimos nosotros. En ese ámbito le contestaré a Escaris”.