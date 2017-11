"Nunca fui y nunca serÃ© gay, he tenido Â¡50 mil, 500 novias!"

Buenos Aires.- Cristian Castro realizó polémicas declaraciones al hablar de su sexualidad. El cantante intentó aclarar, con mucho énfasis, que no es gay. “Creo que con toda esa especulación acerca de mi sexualidad queda claro. Nunca fui y nunca seré gay. Ustedes pueden revisar todas las novias que he tenido. He tenido ¡50 mil, 500 novias!, ¡todas mujeres!, ningún (sic) travesti ni nada”, explicó Castro. También dijo que el hecho de que se haya vestido como porrista para un video no significa que le gusten los hombres.