Nutrida protesta contra la "ideología de género"

La gente comenzó a acercarse al lugar cerca de las 17, hora en que se había hecho la convocatoria a través de las redes sociales. En medio del acto y los discursos comenzó a llover de a ratos, pero eso no hizo mella en que más gente se hiciera presente, lo que obligó a cortar las dos manos de la Avenida Argentina “Estamos de acuerdo con la educación sexual, es una buena ley que lamentablemente no se ha aplicado en todos estos años. Pero lo que estamos viendo es un avance muy fuerte de algunos grupos que están transmitiendo una ideología; más que hablar o enseñar, se estimula”, señaló el diputado nacional por Cambiemos, David Schlereth.

“No se enseña salud reproductiva o anticoncepción, sino que se impulsan otros conceptos no científicos de una parte de concebir la vida. Eso es ideología y no la compartimos. Porque yo podría decir que se dé a través de la educación sexual una cosmovisión cristiana o judía del tema y estaría mal también. El Estado no está para eso”, apuntó.

“Estoy de acuerdo con la educación sexual, pero lo que quieren imponer es ideología de género, que es una manera muy sutil se enseñar perversión sexual”, dijo Marina, docente de nivel inicial.

“La educación sexual no puede quedar en manos de un colectivo particular al que respetamos. Pero no queremos que esas personas marquen y dañen a la niñez”, dijo Ruth, docente de nivel primario.

Schlereth aseguró que se está “incitando en algunos casos a la homosexualidad” con maestras que a “los varones los visten de nenas o al revés”, y advirtió: “Eso es fomentar una ideología de género y un niño no está a la edad de decidir esas cuestiones. No estamos de acuerdo con que se estimule desde el sistema educativo a vivir a los niños de esta manera”.

Un grupo de padres había reclamado al CPE por este tema, pero se aseguró que el organismo garantizará todos los contenidos del ESI.

Consultado sobre si en realidad los conceptos del ESI no estaban orientados a que los chicos valoren la diversidad sexual, dijo que no, que ellos la respetan pero aclaró: “Lo que queremos es que nos respeten a nosotros, que concebimos la sexualidad como algo biológico y creemos en la heterosexualidad. Eso no implica no respetar a quien vive de una manera diferente, es una realidad que está entre nosotros, con derechos establecidos, no estamos en contra pero no queremos que eso se les transmita como ideología a los niños”.

Semanas atrás, un grupo de padres intimó al Consejo Provincial de Educación (CPE) a través de cartas documento para pedir que no se enseñe “ideología de género” a sus hijos. Sin embargo, desde el CPE anunciaron que garantizarán todos los contenidos de educación sexual en las escuelas, tanto públicas como privadas, y que notificarán sobre esta situación a la Defensoría del Niño para que garantice este derecho.

