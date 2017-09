Oficial: se vive más años en Argentina

Cada cinco años, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacen un relevamiento del estado en América, que saca a la luz las falencias y progresos en todas las aristas que atañen al sistema sanitario. En esta ocasión, el dato saliente se ubicó en la creciente expectativa: una persona que nace en el continente puede aspirar a vivir hasta los 75 años, casi cinco años más que el promedio mundial.

En la nueva actualización del llamado “Salud en las Américas + 2017” se señaló que la población de las Américas ganó 16 años de vida como promedio en los últimos 45 años, es decir, casi dos años por quinquenio. La publicación, que contó con la participación de 600 expertos y compiló estadísticas de 52 países, fue presentada durante la 29ª Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS en Washington DC.

En particular, en Argentina hubo un dato que acaparó la atención. En el desglose del informe, se aprecia la tendencia de la mayor cantidad de años que gozan los habitantes: el país tiene un promedio de esperanza de vida de 76,6 años, algo lejos de los 82,4 de Canadá, el primero de la lista. En tanto, el peor país de la región es Haití, con 63,4 años de promedio.

La cifra es casi coincidente con la establecida en la World Health Statistics, una clasificación -también elaborada este año- de los 194 Estados miembro de la OMS, en la que se apuntó que la esperanza de vida en el país aumentó 10 meses en cinco años, pasando de 75,5 años a 76,3. Y ronda la media de otros estados sudamericanos, como en Chile (80), Uruguay (más de 77) o, en el otro extremo, Venezuela (74).

“A pesar de sus importantes fortalezas, el país tiene obstáculos que superar. Argentina tiene el sistema de salud que quizás sea de los más segmentados y fragmentados de las Américas. Esta situación exige esfuerzos enormes para la gobernanza del sector, y para un ejercicio de la rectoría que alinee a actores muy diversos para trabajar en objetivos sanitarios comunes”, se describe en la investigación.

En otros puntos salientes se destacó que el rango de mortalidad materna oscila entre 8,1 (Salta) y 1,9 (CABA, Santa Fe y La Pampa), lo que revela profundas desigualdades entre las distintas provincias, aunque las causas de muerte no varían. También, que la enfermedad de Chagas es una prioridad por resolver.

ALARMA

La obesidad, una epidemia en la región

La Organización Panamericana de la Salud encendió una luz de alarma sobre la obesidad, uno de lo principales factores de riesgo para padecer una ENT (enfermedad no transmisible). En las Américas, la región de la OMS con la prevalencia más alta de sobrepeso y obesidad, la tasa duplica el promedio global: 26,8% frente a 12,9%, indicó el informe, señalando las “proporciones epidémicas” de este mal no sólo en adultos (y en particular en mujeres), sino en niños y adolescentes. “Se necesitan políticas reglamentarias para promover, respaldar y proteger la alimentación sana”, dijo la OPS.