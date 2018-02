Ojalá que hoy aparezcan los chivos patagónicos

El platense Gastón Mazzacane (Chevrolet), que ayer hizo la pole provisoria, ratificó en pista que esta temporada arranca como gran candidato y largará en el lugar de privilegio la primera serie.

La expectativa de presentar este año autos totalmente nuevos terminó siendo, para Camilo y Manu, un dolor de cabeza más que un alivio, al menos por ahora hasta que se terminen de adaptar los compuestos y ellos mismos, ya que no tuvieron mucho rodaje, sobre todo el neuquino, quien ni siquiera pudo probarlo, a diferencia del cipoleño, que si probó en la previa en Olavarría.

El equipo de Camilo prácticamente terminó de armar el auto en Viedma, algo que el piloto neuquino no quería, y en consecuencia lo está pagando en pista.

Si bien ayer logró acomodarlo un poco en el segundo entrenamiento, donde finalizó en la 30ª posición, en la clasificación no pudo mejorar demasiado y se cayó al puesto 36 para quedar a 1s 656/1000 del poleman Mazzacane.

En tanto, Manu Urcera arrancó la jornada del sábado siendo competitivo, mejorando el 1m 32s 142 del viernes, con un registro de 1m 31s 024 que lo ubicó 12º en el segundo entrenamiento. Pero en la clasificación, con cambio de neumáticos, no pudo repetir. Con 1m 31s 771, el cipoleño se ubicó 27° en la clasificación general. Hoy, desde las 10, en la tercera serie, largará 9º desde la quinta fila, en tanto que Camilo lo hará desde la sexta.

En el cierre de la jornada sabatina, Manu explicó los inconvenientes que tuvo entre sus dos salidas a pistas. “La Chevy anduvo muy bien en entrenamientos y para clasificar con la goma nueva perdí mucho grip. Calculo que las gomas deben ser malas porque no toque nada en el auto”, le contó a este diario.

Urcera destacó la producción en el ensayo y para hoy espera que el auto responda en esa misma línea. “Creo que si funciona como en los entrenamientos podemos estar muy bien”, manifestó con optimismo.

"Estamos conformes porque no tuvimos posibilidades de probar. La idea mañana (por hoy) es terminar para poder sacar conclusiones para la carrera de Neuquén”, dijo Camilo Echevarría, el neuquino se proyecta para la segunda fecha, el 11 de marzo.

4 temporadas de Camilo y Manu corriendo en el TC.

En la primera temporada el neuquino Camilo Echevarría y el cipoleño José Manuel Urcera, compitieron con Torino y desde 2016 en Chevrolet.

Mazzacane repitió

Mazzacane, que marcó su quinta pole en el TC, estableció un tiempo de 1m 30s 453, para transitar los 4118 metros del autódromo Ciudad de Viedma, a un promedio de 163.895 km/h.

Fueron sus escoltas, el bonaerense Juan Martín Trucco y el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet). Luego, clasificaron el actual campeón, el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet); Facundo Ardusso (Torino), Jonatan Castellano y el santafesino Juan Marcos Angelini, ambos con Dodge. Completaron los diez primeros el saltense Guillermo Ortelli (Chevrolet), bonaerense de DelViso, Matías Rossi (Ford) y el bonaerense de Lanús, Emiliano Spataro (Torino).

Hoy el TC correrá sus tres series clasificatorias, a cinco rondas cada una, a las 9, 9:30 y 10, respectivamente, y la final se largará a las 13:10 a 25 giros o cincuenta minutos por tiempo.

Pensar más allá de esta carrera

Tomás Gómez, Integrante del programa Auto Uno de LU5 AM600

Después de dos días de actividad en pista, la actuación de los dos pilotos regionales, Camilo Echevarría y José Manuel Urcera, no es la esperada. Aunque los dos prepararon autos nuevos para este comienzo de temporada, las expectativas son bien diferentes. Manu armó un auto para pelear por el campeonato desde el arranque. Incluso dentro del prode interno del equipo Auto Uno varios lo incluimos en un hipotético podio. ¿Qué pasó? El equipo Las Toscas no lo tiene muy claro, sobre todo por el rendimiento tan diferente entre el Chevrolet de Urcera con el de su compañero de equipo Christian Ledesma, quien clasificó tercero y larga adelante en la última serie. Con este panorama, Manu tendrá que pensar más allá de esta carrera y apostar a la regularidad, poder terminar lo más cerca posible de los diez primeros y así sumar puntos valiosos. Es que para entrar nuevamente a la Copa de Oro, hay que cosechar en todas las fechas. La situación de Camilo es muy diferente. El armado del auto se complicó sobremanera. La posibilidad de no correr en Viedma sobrevoló hasta el día anterior a la apertura del autódromo. De todas maneras, está presente y la ubicación en la clasificación, en el puesto 36, es lógico para el rendimiento de ese auto, terminado de armar en los boxes de la capital rionegrina. Para Camilo es importantísimo terminar esta primera fecha para sacar conclusiones. La serie y final será tomada entonces como una prueba para afinar detalles y, de esta manera, llegar a Neuquén con chances de estar, al menos, entre los 20 primeros.